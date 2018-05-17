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Denktaş: “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti”

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Serdar Denktaş, Özgürgün hakkındaki soruşturmanın Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun’un 7 Ocak seçimlerinden sonra Savcılığa yapmış olduğu talep üzerine başlatıldığını kaydetti.
Denktaş: “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti”

Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş Havadis Gazetesi'ne yaptığı açıklamada “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti” dedi.

Havadis Gazetesi'nden Duygu Alan'ın haberine göre, Serdar Denktaş, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün hakkında ise şu anda mali polis tarafından bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek bu soruşturmanın yine savcılığın talebi üzerine yapıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, ayrıca Özgürgün hakkındaki soruşturmanın Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Sunat Atun’un 7 Ocak seçimlerinden sonra Savcılığa yapmış olduğu talep üzerine başlatıldığını kaydetti.

Denktaş, “Sayın Sunat Atun görevden ayrılmadan bir iki hafta önce talepte bulundu. Savcılık talebp üzerine gerekli incelemeyi yaptı ve işi mali polise devretti. Bu bizim dönemimizde başlatılan bir soruşturma değildir” diye konuştu.

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