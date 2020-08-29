  • BIST 1.101
  • Altın 463,306
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”

» »
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, pandemi nedeniyle oluşan yeni ortamda girilen seçim propaganda sürecinde izlenmesi gereken önlemlerin belirlenmesi çağrısının YSK’da yankı bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, pandemi nedeniyle oluşan yeni ortamda girilen seçim propaganda sürecinde izlenmesi gereken önlemlerin belirlenmesi çağrısı Yüksek Seçim Kurulu’nda yankı bulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Denktaş yaptığı açıklamada, iki hafta önce tek tek Cumhurbaşkanı adaylarını arayarak seçim çalışmalarının halkın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi konusunda bir mutabakat sağlanması girişimlerinin, UBP Adayı Ersin Tatar hariç diğer adaylar tarafından olumlu karşılandığını anımsattı. 

Bir adayın bu mutabakata yanaşmaması nedeniyle adaylar arasında izlenmesi gereken kurallar üzerinde görüş geliştirilememesinin üzüntü verici olduğunu ifade eden Denktaş, buna karşılık Yüksek Seçim Kurulu’nun isabetli bir yaklaşımla inisiyatif üstlenmesi ve propaganda prensiplerini bir YSK duyurusu olarak açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Adaylara yeniden çağrı yapan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş YSK’nın belirlediği kurallara uymak konusunda hassasiyete çağırdı ve seçimde avantaj sağlamak adına halkın sağlığını tehlikeye atmaya tevessül edilmemesini istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tözün Tunalı: "Okul yapımı pandemi hastanesi kadar önemlidir"29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
  • Özkurt: BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:54
  • Akansoy: Jet krizi raporu neden halen açıklanmıyor?29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:46
  • Rusya’dan Kapalı Bölge Maraş Açıklaması29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:41
  • Yine Bir Uyuşturucu Madde Tasarrufu Daha29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:35
  • Cem Öztürk Evinde Ölü Bulundu29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:22
  • UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:29
  • Gündeme bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 'Vur' emri verdi29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:27
  • Oktay: Yunanistan kara sularını 12 mile çıkaracağım diyor, bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:22
  • Denktaş’tan LAÜ’ye Ziyaret29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti