Denktaş: Parti kurma taleplerine kesin olarak karşıyım

DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, yeniden siyasete girme ve parti kurmak ile ilgili düşüncelerini dile getirerek “Bu yönde çok talep var ancak, kesin olarak karşıyım” dedi.

DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ isimli programa katıldı.

Serdar Denktaş, son yıllarda yaşanan siyasi olayların değerlendirmesini yaparak, “Son yıllarda yaşanan siyasi olaylar insanımızı umutsuzluğa itti, umursamazlık ve sessizliğe büründü ortalık. İsyan edilmesi gereken çok olay var ama kimse sesini çıkarmıyor çünkü sesimizi çıkartsak ne olur diyor insanlar” şeklinde konuştu.

Bağlanılan umutsuzluktan çıkılması ve yeni hedeflere odaklanılması gerektiğini de ifade eden Serdar Denktaş, “Ben ümidimi kesmediğim için bunun yaşama geçmesi için mücadele veriyorum. Trafikten, sosyal yaşama kadar ortaya çıkan bir öfke var. Sosyal medyanın da bu öfkede rolü büyük” dedi.

“Bizler aynı ırkın insanlarıyız geçmişten beri Türkiye’nin hedefleri Kıbrıs Türkü’nün de hedefleri oldu, Türkiye Kıbrıs Türkü’nün isteklerini karşılamıştır bunlar varken neden insanlar birbirini sevmez bunu kabul edemiyorum” şeklinde konuşan Serdar Denktaş, KKTC tarihinin öğretilemediğini ve kültürünün tanıtılamadığını vurguladı.

Yabancı öğrenciler için ciddi bir oryantasyon olmadığını, hatta yabancı öğrencilerin belki de yerli arkadaşı bile olmadan memleketine gittiğini ifade eden Denktaş, “Bir buçuk yılda bir hükümet değişirse bu hedefler hayata geçmez” dedi.

“PARTİ KURMA TALEPLERİNE KESİN OLARAK KARŞIYIM”

Yeniden siyasete girme ve parti kurmak ile ilgili de konuşan Denktaş, “Parti kurma açısından çok talepler geldi, yardımcı ol bize diyen çok oldu. Ben bunları değerlendirdim bir dönem” diyerek, kesin olarak bu talebe karşı olduğunu ve içinde olmayacağını belirtti.

“ORTADA YAŞANANLARA MÜDAHALE EDECEK BİR İRADE YOK”

Denktaş, memlekette her anlamda bir boşluk olduğunu ifade ederek, yaşananlara müdahale edecek bir iradenin ortada olmadığının altını çizdi.

“Benim yapmaya çalıştığım boşluğu dolduracak girişimler yapmaktır. Önümüzdeki 2 yıl gerçekten sıkıntılı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak ve Kuzey de Güney de tam bir ateş çemberi” diyen Denktaş, kendi etrafımızın ise darmadağın olduğunu kaydetti.

“BU KOŞULLARDA GELECEK HAFTAYI BİLE ÖN GÖREMEYİZ”

Bu koşullarda değil 2 yıl sonrasının gelecek haftanın bile ne olacağının görülemeyeceğini dile getiren Denktaş, “Değişik kesimden insanlarla oturup tartışıyoruz, Kıbrıs sorunu ile ilgili bir çıkış yolu bulabilir miyiz bunu da tartışıyoruz. Bütün bunları yapmak varken, hükümetten ayrılma tartışmalarına yöneldiğimiz müddetçe işimiz zor” dedi.

“GENÇLERİN ÖNERİLERİNİ İSTİYORUZ”

“Bir kesim ne yapılması gerektiğini düşünüyor, bunun liderlikle ilgisi yoktur. Siyasetten tamamen kopmuş z kuşağından öneriler alabilirsek daha yeni bir yöne evriliriz. Konuşunca ‘hadi canım’ diyerek giden nesiller bunlar ama haksız da değiller” şeklinde konuşan Denktaş, kendilerinin gençlerin önerilerini istediğini belirtti.

Kendisinin de gençken öneri yaptığı zaman ‘acaba bana gülerler mi’ düşüncelerine kapıldığının altını çizen Serdar Denktaş, “Belki gülerler ama 2 yıl sonra bu önerinin peşinden koşulur. Aklınızdaki fikri ortaya koyun faydalanacak birileri olacaktır” şeklinde konuştu.

“KUĞULU PARKTA YAPILACAK YÜRÜYÜŞE KATILACAĞIM”

CTP’nin yarın Kuğulu Park’ta gerçekleştireceği yürüyüş ile ilgili de konuşan Denktaş, bu hareketin sesin yükselmesi için gerekli olduğunun altını çizerek, “Yürüyüşe ben de katılacağım” dedi.

Denktaş son olarak, “Mutlu olmayan sokakta olacaksa bende orada olacağım. Beğenmediğim bir yaklaşım görürsem katılmam ama gerçekten mutlu olmayan insanlar içinse ben de Kuğulu Parkta olacağım” şeklinde konuştu.