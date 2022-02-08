Denktaş: Polis asker tüm emniyet güçleri suçluları hemen bulmalı

Serdar Denktaş Halil Falyalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili açıklama yaptı..

İşte açıklama;

Mafyaydı şuydu buydu..Siyasi yaşantımda birçok girişimine engel olmuş,çok kez birbirimize diklenmişizdir. Ama o bu memleketin insanı. Dostça bir araya gelip yeyip içtiğimizde olmuştur. Bu akşam saldırıya uğrayıp öldürülmesi olayı ülkemizde neler oluyor diye hepimizi düşündürmeli. Otomatik silahlarla saldırı!!! Polis asker tüm emniyet güçleri suçluları hemen bulmalı. Ailesinin gözü önünde cereyan eden bu cinayetin failleri mutlaka bulunmalı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum