Denktaş: “Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı”

Denktaş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın adaya geleceğini, Geçtiğimiz Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretin ardından, Sayın Pompeo'nun da adaya gelecek olmasının Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin yükseldiği dönemde kritik nitelikte olduğunu söyledi.

Pompeo'nun ziyaretleri kapsamında Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini belirten Denktaş, “Ancak Sayın Pompeo'dan adanın eşit siyasi ortağı olan Kıbrıslı Türkleri, Sayın Lavrov gibi görmezden gelmemesini arzu ediyoruz” dedi.

Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar Doğu Akdeniz'de söz sahibi ve bahse konu sorunun önemli bir aktörü olduğunu vurgulayan Denktaş, “Bu bağlamda Sayın Pompeo'dan adaya yapacağı ziyaretinde iki taraf arasındaki dengeyi korumasını, adil davranmasını ve Kıbrıslı Türklerin hür iradesi ile seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamını ziyaret etmesini beklemek en doğal hakkımızdır” ifadelerini kullandı.