Denktaş Rum Meclisi'nin kararını yorumladı, Federasyon ne kadar huzur getirecek?

Denktaş Rum Meclisi'nin Kararını yorumladı, "Bugün Rum Meclis'inde olduğu gibi polis gözetiminde kurulacak bir federasyon, acaba her iki halka ne kadar huzur ve refah getirecek?

Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Rum Meclisi'nin kararını değerlendirdi. Denktaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "bugün Rum Meclis'inde olduğu gibi polis gözetiminde kurulacak bir federasyon, acaba her iki halka ne kadar huzur ve refah getirecek?" diye sordu

İŞTE DENKTAŞ'IN O PAYLAŞIMI:

Rum Meclisi'nin Enosis kutlamalarıyla ilgili kararı Meclis'te polis gözetimi ile alınmış. 2004'te yapıldığı gibi halkımız yine çözümcüler ve çözüm karşıtları olarak kutuplaştırılmaya çalıştırılıyor. Oysa biz biliyoruz ki halkımızın büyük bir çoğunluğu 'Azınlık' statüsünde yaşamaya karşı. Kıbrıslı Rumlar ise liderleri Anastasiadis aracılığıyla samimi bir şekilde çözüme olan bakış açılarını dile getiriyorlar: 'Azınlık, çoğunluğa hükmedemez.!'

Biz bu açıklamaya ve niyete dikkat çektiğimiz zaman fasist oluyoruz, statükocu oluyoruz. İki halkın bir arda yaşama iradesi olmadan ve hatta bugün Rum Meclis'inde olduğu gibi polis gözetiminde kurulacak bir federasyon, acaba her iki halka ne kadar huzur ve refah getirecek? Bizim birinci önceliğimiz Uluslararası aktörlerin kendi menfaatleri doğrultusunda yaratacağı rüzgar ve poh pohlama değil, halkımızın güvenliği ve refahıdır. Her zaman da öyle olacaktır.