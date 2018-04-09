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Denktaş, Şahali ve Çeler Ankara’ya gidiyor

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
Denktaş, Şahali ve Çeler Ankara’ya gidiyor

TAK muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar hafta boyunca Ankara’da ayrı ayrı temaslarda bulunacak.

ŞAHALİ YARIN GİDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yarın gideceği Ankara’da, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile toplantı yapacak. Şahali temasları çerçevesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Bakanı Recep Akdağ ile de görüşecek.

DENKTAŞ VE ÇELER PERŞEMBE GÜNÜ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker ise Perşembe günü Ankara’ya gidecek.

Maliye Bakanı Denktaş, temasları çerçevesinde Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birer toplantı gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker ise, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile biraraya gelecek.

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