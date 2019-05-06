Denktaş, saldırıların organize olduğunu söyledi

Rauf Raif Denktaş Üniversitesi’nin kurulduğunu ve çalışmaya devam ettiğini söyleyen Denktaş, “Başınız göğe vursa, bu üniversiteyi yaşatacağız” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nı görevden aldığını, bunu anlayışla karşılayan komisyon başkanının, bir gün sonra göreve geri geldiğini belirten Serdar Denktaş, “Perde gerisinde birilerinin kriz yönettiğini” söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın kendisine “görevi devret” dediği gün Maliye Bakanlığı’nı bırakmaya hazır olduğunu söyleyen Serdar Denktaş, “Meyve veren ağaç taşlanır. Birileri bana saldırmaya devam etsin. Ben de görevde olduğum sürece iftiralara direnmeye devam edeceğim” dedi.

İcraatı geciktiren unsurlar olduğunu ve bu nedenle Merkezi İhale Komisyonu’nda değişim gerektiğini söyleyen Denktaş, “Kamunun ihaleye koyacağı mülklerin ihale yasasından çıkarılmaya çalışılması diye bir şey yok. Devlet Emlak Malzeme Dairesi Yasası’nda bu hak zaten vardır. Benden önceki bakanlar da bu yetkiyi kullanmıştır” ifadesini kullandı.

Rauf Raif Denktaş Üniversitesi’nin kurulduğunu ve çalışmaya devam ettiğini söyleyen Denktaş, “Başınız göğe vursa, bu üniversiteyi yaşatacağız” dedi.

Ersin Tatar ise, “Kimsenin Rauf Raif Denktaş Üniversitesi’ne karşı çıktığı yoktur” itirazında bulundu.

Serdar Denktaş, saldırıların organize olduğunu belirterek, “Devlet her yatırımcıya ne öngörüyorsa, Rauf Raif Denktaş Üniversitesi için de aynısını öngörüyor. Oteller, diğer üniversiteler de bu haktan faydalanıyor” ifadesini kullandı.