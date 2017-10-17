Denktaş: "Seçim sürecinde okullar 3 gün zorunlu tatil edilebilir" dedi, 13'üncü maaşların ödeme gününü açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genişletilmiş Parti Meclisi ‘erken seçim’ gündemiyle dün akşam toplantı.

DP Genel Merkez binasında dün akşam saat 18.30’da DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş başkanlığında toplanan genişletilmiş parti meclisi toplantısı öncesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleşti.

MYK toplantısının ardından Parti Meclisine seslenen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP ve CTP arasında söz düellosu ile başlayan ‘erken seçim’ tartışmalarında her iki partiye de tepki gösterdi.

Erken seçimin gündeme paraşütle indiğini söyleyen Denktaş, tarihte ilk defa iktidarın muhalefete ‘seçim tarihini sen belirle’ diyerek ikramiyede bulunduğunu dile getirerek, bu noktada hükümet ortağı UBP’yi eleştirdi. Denktaş, her iki partiyi sorumsuzca davranış sergilemekle suçladı.

“TÜRKÇE SÖYLÜYORUM…”

‘DP hükümetten çekiliyor’ spekülasyonlarının da gerçeği yansıtmadığına işaret eden Serdar Denktaş, bu yönde yayın yapan bazı basın yayın kuruluşlarına da teki gösterirken; “Türkçe söylüyorum, Türkçe söylediğimi de inşallah olduğu gibi yayınlarlar. Hükümetten çekilme gibi bir tavır, yaklaşım, söylem hiç konuşulmadı, gündemimizde yok” dedi.

Sorumluluklarının bilincinde olduklarına dikkati çeken Denktaş, hükümetten çekilmeyeceklerini, 2 ay, 15 sonra yapılacak olan seçimler öncesinde Bütçeyi Meclise hazırlayıp sunacaklarını, ancak seçim yasağına girileceğinden ötürü bütçenin görüşülüp onaylanması noktasında sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.

‘SEÇİM HÜKÜMETİ’ KURULMAYACAK

Denktaş, ‘Seçim Hükümeti’ kurulması yönünde de bir taleplerinin olmadığını, bu konuda bir talebinde bulunmadığını dolayısıyla mevcut hükümetin devam edeceğini kaydetti.

“BÜTÇENİN ONAYLANMAMASI DEMEK İKİ YIL KAYIP DEMEKTİR”

Maliye Bakanı olarak, bütçenin onaylanmaması durumunda doğacak sıkıntıları hem kamuoyu hem de sorumsuzca tutum sergileyen UBP ve CTP liderlerine aktardığını dile getiren Denktaş, uyarılarını ise şöyle sıraladı:

“Bütçe bu yıl geçmez, ‘gelecek yıla’ tartışması kalır ise; İlk olarak ikinci dönem ortaya çıkan % 5,6 gibi öngörülmüş olan Hayat Pahallılığı Ocak maaşlarına yansıyamayacak. Şubat ayında ödeme bekleyen çiftçi, hayvancı eğer bütçe geçmezse bu ödemeleri alamayacak. Bu da Temmuz’a sarkacak. 7 Ocak’ta seçim bitecek, hükümet kurulacak, bütçe tartışmaları, bütçenin yasallaşması Mart sonuna aksayacak. Yerel seçimler nedeniyle Nisan ayında yeniden yasaklar başlar. Bu defa bütçenin uygulanması Haziran sonu Temmuz ayına kalacak. Temmuz’da başlayacak bütçe uygulaması yılsonu itibarıyla doğru dürüst size veri vermeyecek. Dolayısıyla 2019 bütçesi de kim hazırlayacaksa guduru hazırlanmış olacak. Bu da şu demek oluyor ki, İki yıl kaybetme riskimiz doğacak.”

Denktaş, “bütçenin onaylanmaması demek iki yıl kayıp demektir” uyarısında bulundu.

OKULLARIN 'ZORUNLU TATİL' KONUSU

Hazırlanan yeni seçim sisteminin de bu aşamada sıkıntı doğuracağına dikkati çeken Serdar Denktaş, bu durumda sayımların 24 saatte bitmesinin mümkün olamayacağını, oy kullanım merkezlerinin okullar olması nedeniyle okulların tam da sınav döneminde iki belki üç gün zorunlu tatile çıkabileceğini söyledi.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, tüm bu komplikasyonlara rağmen her iki parti liderini de uyararak, “Karar sizin” dedi.

Denktaş; “atma tutma yarışandan vazgeçip bu iki parti liderlikleri akıl ezan yoluna gelirlerse oturur düşünürler daha uygun bir tarihi belirlerler. Böylelikle bütçede onaylanmış olur” diye konuştu.

“İSTERLERSE 7 ARALIK DESİNLER BİZ DP OLARAK SEÇİME HAZIRIZ”

Maliye Bakanı olarak erken seçimin doğuracağı sıkıntıları dile getirirken DP Genel Başkanı olarak erken seçimin kendilerini korkutmadığına da dikkati çeken Serdar Denktaş; “hangi tarih isterse koysunlar, isterlerse 7 Aralık desinler biz DP olarak seçime hazırız” dedi. Denktaş’ın bu söylemi parti meclisi tarafından tezahüratla ayakta alkışlandı.

“BİR KEZ DAHA AVUÇLARINA YALAYACAKLAR”

Son zamanlarda kamuoyu ile paylaşılan anketlerde DP’nin barajı geçemeyeceği yönünde algı operasyonu oluşturma uğraşında da olduğunu dile getiren bu konuda gülüp geçtiklerini kaydeden DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş,

1992’de kurulan DP’nin her seçim öncesi, bu tür anketlerle karşı karşıya kaldığını ve her seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak şöyle konuştu.

“92’de kurulduk. Seçim öncesi hiçbir dönem, hiçbir anket ‘DP barajırı geçer’ diye göstermedi. Ama biz hiç barajın yanına düşmedik. ‘%5’in üstünde oy almaz’ dedikleri gün %29. 4 ile sandıktan çıktık. ‘Bu defa iyiden kaybettiler’ dedikleri gün son seçim 23,4 ile sandıktan çıktık. Bu seçim “DP hazırlıksız yakalandı” diye avuçlarını ovuşturanlar. Bir kez daha avuçlarına yalayacaklar.”

“13. MAAŞLAR ARALIK BAŞI ÖDENECEK”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, muhalefet tarafından ortaya atılan ’13. Maaşlar ödenemeyecek’ yönündeki iddialara da parti meclisinde yanıt verirken; “Muhalefete buradan selam olsun, halkımızda bu konuda kuşku duymasın. Bu yıl 13. Maaşları yılsonunu beklemeden Aralık maaşlarını öderken Kasım sonu Aralık başı ödeyeceğiz” dedi.