Denktaş: Sen Başbakan olursan, ben Cumhurbaşkanı olacağım

Başkent Lefkoşa’nın, Kara Kartal ünvanlı, siyah beyazlı ekibi Yenicami dün akşam Kaptan Erbay’ın yerinde dayanışma gecesi düzenledi. Düzenlenen gecede 1983 – 1984 yılında şampiyon olan ve KKTC’nin kuruluş yılı olması nedeniyle, KKTC’nin ilk şampiyonu olma özelliğini taşıyan takımın başkan, antrenör ve futbolcularına plaket takdim edildi.

Yenicami’nin eski başkanlarından Ersin Tatar ile Asbaşkanı Serdar Denktaş’a dayanışma gecesinde birer plaket verildi. Yenicami yöneticileri tarafından hazırlanan Plaketleri, DP Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile UBP Genel Başkanı Ersin Tatar bir birlerine takdim etti.

Her iki parti başkanın bir birlerine takdim ettikleri plaket esnasında, ödül gecesi ilginç bir konuşmaya da sahne oldu. Ersin Tatar’ın, Serdar Denktaş’a plaketi vermesi sırasında bir konuşma yapması istenen Serdar Denktaş, Mecliste konuşuyoruz. Konuşurken, Ersin Tatar bize kızıyor. Şimdi yine konuşursam bakarsınız yine kızar, diyerek konuşmasını espirili bir şekilde sürdürdü.

Serdar Denktaş’ın espirisi üzerine, Ersin Tatar’da tabi yapılanlara baktıkça kızarım. Ben Başbakan olacağım. O zaman daha çok kızacağım demesi üzerine Serdar Denktaş, sen Başbakan olunca, bende Cumhurbaşkanı olacağım. O zaman yine bana kızamayacaksın dedi.

Her iki parti başkanının espirileri salonda kahkahala neden oldu. Plaketlerin takdimi sonrasında da parti başkanlarının masalarına döndükleri gözlemlendi