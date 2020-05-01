  • BIST 101.110
  • Altın 379,165
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Denktaş: Sen sustukça sıra diğerine gelecek!

» »
Denktaş: Sen sustukça sıra diğerine gelecek!
Denktaş: Sen sustukça sıra diğerine gelecek!

İşte açıklama;

Besim Tibuk'u seversiniz sevmezsiniz.Hele bu aralar kızgınsınız değilsiniz farketmez. Dialog TV programcıları ile çok iyi geçindiğimde söylenemez.Ancak kapatma nedeni olan programı bu olaydan sonra baştan sona izledim. Söylenenlere katılmak veya katılmamak bakış açınıza göre değişebilir ancak uydudan çıkartma bedebinilabikeceknhakaretamiz bir söylem bulamazsınız..Alaycılık,küçümseme,hakaret ve hatta gerçek dışı bilgi ile karşılaşabileceğiniz o kadar program var ki ülke televizyonlarımızda bu program çok masum kalır.

Ve üstelik diğer basın kuruluşlarından bu konuda bir ses çıkmaması ilginç.

SUS...SEN SUSTUKÇA SIRA DİĞERİNE GELECEK!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyalog TV'nin susturulmasına 7 örgütten ortak tepki01 Mayıs 2020 Cuma 14:58
  • Yağmurlu hava salıya kadar devam edecek01 Mayıs 2020 Cuma 14:27
  • ‘Yoksulluğun Artmasını Engellemek için Kamu Gelirlerinin Yeniden Yapılandırılması’ raporu hükümete iletildi01 Mayıs 2020 Cuma 13:59
  • Özersay:Emek her dönem olduğu gibi bu dönemde de üretimin ve toplum olarak ayakta durabilmenin olmazsa olmazıdır01 Mayıs 2020 Cuma 13:42
  • Başbakan Tatar'dan pembe tablo: "Ekonomi yeniden canlanacak"01 Mayıs 2020 Cuma 13:40
  • Özersay'dan DAÜ açıklaması01 Mayıs 2020 Cuma 11:21
  • TKP Lideri Çakıcı: Normalleşme için erken, tedbirler azaltılırsa virüs patlar01 Mayıs 2020 Cuma 11:01
  • Sokağa çıkma, maske takmama ihlallerine tutuklama01 Mayıs 2020 Cuma 10:56
  • Lefkoşa'da kanunsuz eski eser tasarrufu01 Mayıs 2020 Cuma 10:55
  • Sucuoğlu: 1 Mayıs'ta geçen yılki sistem devam edecek, Bakanlık yasayı uygulayacak30 Nisan 2020 Perşembe 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti