Denktaş: Sen sustukça sıra diğerine gelecek!

İşte açıklama;

Besim Tibuk'u seversiniz sevmezsiniz.Hele bu aralar kızgınsınız değilsiniz farketmez. Dialog TV programcıları ile çok iyi geçindiğimde söylenemez.Ancak kapatma nedeni olan programı bu olaydan sonra baştan sona izledim. Söylenenlere katılmak veya katılmamak bakış açınıza göre değişebilir ancak uydudan çıkartma bedebinilabikeceknhakaretamiz bir söylem bulamazsınız..Alaycılık,küçümseme,hakaret ve hatta gerçek dışı bilgi ile karşılaşabileceğiniz o kadar program var ki ülke televizyonlarımızda bu program çok masum kalır.

Ve üstelik diğer basın kuruluşlarından bu konuda bir ses çıkmaması ilginç.

SUS...SEN SUSTUKÇA SIRA DİĞERİNE GELECEK!!!