  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Denktaş sitem etti! Bunlar Kıbrıs Türkü olamaz!

» »
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş sitem etti.
Denktaş sitem etti! Bunlar Kıbrıs Türkü olamaz!

İşte o paylaşım;

Bugün yazlık olarak kullandığımız eve hırsız girdiği haberiyle uyandık.Üzüldüm elbette ama cana zarar gelmesin diyerek verilen zararı tamir etmeye başladık. İstemediğim halde haber bir şekilde haber siyelerine yayıldı..arayarak geçmiş oksun mesajlarını iketen dostlara teşekkür ederim..Ama haber sitelerinin aktına saçma salak yorumlar atan,kimisi sahtenhesap kimisi gercek hesap, kişilerin yazdıklarını okudukça KAHROLDUM..Bu insanlar Kıbrıslı Türk olamaz.Bu indanlar oarçası olduğum bu halkıyemsil edemez. Hangisine ne kötülüğüm oldu söylesinler..Hangi hırsızlığımı yakalamışlar suç duyurusunda bulunsunlar...Böylesi bir olayda dahi nefret kusmalarına neden olan suçumu soylesinler...VR BİLSİN BU SAÇMA SALAK YORUMLARI YAPANLAR VE YAPTIRTANLAR...Vicdanım rahat bir şekilde bu ülkenin insanına olan inancımı kıramayacaksınız...Bugün şu veya bu nedenle bu inanılmaz yorumları yapanlar gerçekle buluşacaklar ve o gün utanacaklardır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar: Kamu maliyesinin yükünü azaltmak için bazı tedbirlerin alınması şart!06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
  • KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişinin tutuklandığını bildirdi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:22
  • Fuat Oktay Kıbrıs'a geldi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:21
  • Türkiye'de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  • Alaniçi'nde çıkan yangın Mesarya bölgesini elektriksiz bıraktı!05 Temmuz 2019 Cuma 23:41
  • Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)05 Temmuz 2019 Cuma 23:08
  • AP'ye seçilen Kıbrıslı Türk'ten barış ve federalizm vaadi05 Temmuz 2019 Cuma 22:48
  • Koopbank 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor05 Temmuz 2019 Cuma 16:17
  • Sucuoğlu: KKTC'de kayıt dışılık yüzde 20.4405 Temmuz 2019 Cuma 16:13
  • Yenierenköy’de Yaza Merhaba panayırı05 Temmuz 2019 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti