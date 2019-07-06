Denktaş sitem etti! Bunlar Kıbrıs Türkü olamaz!

İşte o paylaşım;

Bugün yazlık olarak kullandığımız eve hırsız girdiği haberiyle uyandık.Üzüldüm elbette ama cana zarar gelmesin diyerek verilen zararı tamir etmeye başladık. İstemediğim halde haber bir şekilde haber siyelerine yayıldı..arayarak geçmiş oksun mesajlarını iketen dostlara teşekkür ederim..Ama haber sitelerinin aktına saçma salak yorumlar atan,kimisi sahtenhesap kimisi gercek hesap, kişilerin yazdıklarını okudukça KAHROLDUM..Bu insanlar Kıbrıslı Türk olamaz.Bu indanlar oarçası olduğum bu halkıyemsil edemez. Hangisine ne kötülüğüm oldu söylesinler..Hangi hırsızlığımı yakalamışlar suç duyurusunda bulunsunlar...Böylesi bir olayda dahi nefret kusmalarına neden olan suçumu soylesinler...VR BİLSİN BU SAÇMA SALAK YORUMLARI YAPANLAR VE YAPTIRTANLAR...Vicdanım rahat bir şekilde bu ülkenin insanına olan inancımı kıramayacaksınız...Bugün şu veya bu nedenle bu inanılmaz yorumları yapanlar gerçekle buluşacaklar ve o gün utanacaklardır.