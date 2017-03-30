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Denktaş Şoför Okulları Birliği heyetini kabul etti

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Denktaş Şoför Okulları Birliği heyetini kabul etti
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Şoför Okulları Birliği heyetini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Barış Tilki, görüşmede, Birliğin taleplerini Denktaş’a ileterek destek istedi.

2017’nin “Trafik Yılı” olması dileğini de dile getiren Tilki, 1974’den 2017’e kadar ülkede 2000’e yakın kişiyi trafik kazası sebebiyle kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirterek; bu konuda toplum bilincinin yükseltilmesini istedi.

“En büyük sıkıntımız trafik eğitim parkımızın olmaması ve şoför okullarının ve sürüş ehliyetleri müfettişlerinin denetlenmemesidir” diyen Barış Tilki, denetim mekanizmalarının olmaması nedeniyle mesleki zorluklar yaşadıklarını aktardı. Tilki, UBP-DP hükümetinin standartları yükseltmesi konusunda umudunun var olduğunu söyledi.

Tilki, özellikle ehliyet harçlarının ucuzlatılması, KDV’nin düşürülmesi, vergilendirme sistemi olarak götürü usulüne geçilmesi gibi talepleri iletti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, taleplerin değerlendirileceğini, yapılabilecekler konusunda ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

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