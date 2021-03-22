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''Denktaş sorgulanmıyor ben mi sorgulanıyorum?''

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Sağlık sorunları nedeniyle bugün Meclis'e gidemediğini söyleyen Mesut Genç hakkındaki iddialara sert yanıt verdi
''Denktaş sorgulanmıyor ben mi sorgulanıyorum?''

Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu ile birlikte bağımsız milletvekili olarak görevine devam eden Mesut Genç, bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na katılmadı. Genç’in eksikliği nedeniyle Meclis Genel Kurul oturumu açılamadı.

Halkın Partisi’nden ayrılarak bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden 3 vekilden birisi olan Mesut Genç’in bazı makamlara atamalar konusunda hükümetten söz aldığı ve söz konusu atamaların henüz gerçekleşmediği için hükümete nisap konusundaki desteğini geri çektiği iddiaları gündeme geldi. Mesut Genç, söz konusu iddiaları yalanladı.

Genç: Sağlık sorunu nedeniyle katılamadım

Genç, ailevi bir sağlık sorunuyla bugünkü Meclis Genel Kurulu’na katılamadığını ifade ederek, bugün açılamayan ve 24 saat sonrasına ertelenen, yarın ki Meclis Genel Kurulu’na katılacağını ifade etti.

“Dedikodu mekanizması hemen çalışıyor”

Kendisinin hükümete taraf ya da destek olmadığını, Anayasal görevi olduğu için Meclis Genel Kurulu’na katıldığını ve nisap sağladığını vurgulayan Genç, “Bugün sağlık sorunu nedeniyle Genel Kurula katılamadım ve sabah arayıp mazeretimi bildirdim. Yarın Genel Kurul’da olacağım. Serdar bey, hükümetin bir vekili olarak sağlık sorunları nedeniyle haklı olarak 1 ay süreyle izin alıyor ve bu sorgulanmıyor ama benim bağımsız vekil olarak 1 kez Genel Kurula katılmamam olay oluyor ve hemen dedikodu mekanizması çalışıyor” dedi. Genç, “Bağımsız vekil olarak yolumuza devam etme kararı aldığımız günden beri bu şekilde hakkımızda farklı söylentilerle karalama yapılıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: Gıynık gazetesi

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