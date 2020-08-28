  • BIST 1.098
  • Altın 461,829
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6981
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

Denktaş: Stratejik ortağımız Türkiye'ye güvenmekte ve onun yanında durmaktayız

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını söyledi.
Denktaş: Stratejik ortağımız Türkiye'ye güvenmekte ve onun yanında durmaktayız

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denktaş son günlerde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Denktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Doğu Akdeniz bölgesinde son günlerde Yunanistan'ın attığı adımlarla birlikte artan gerilimi son derece endişeli bir şekilde izlemekteyiz. Yunanistan'ın Türkiye'nin ısrarla yaptığı diyalog çağrılarına kulak tıkayıp tek taraflı adımlar atması, Fransa başta olmak üzere kimi AB ülkelerinin de desteği ile gerilimi sürekli artırması kabul edilemez bir durumdur.
 
Türkiye'nin ısrarla yaptığı diyalog çağrılarını hiçe sayan ve onun Ege ile Doğu Akdeniz bölgesinde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını görmezden gelen Yunanistan'ın, son olarak tehlikeli bir oyuna girmesi, bölgede yeni bir tatbikat yapması gerginliğin daha da artmasına yol açmıştır. Bu ve bunun gibi adımların uluslararası hukuk ile hiçbir ilintisi olmamasının yanı sıra, iki taraf arasındaki gerginliği daha da büyütecek bir duruma dönmüştür.  

Kuşku yok ki, Yunanistan'ın bu tutumu, Doğu Akdeniz'de Kıbrıslı Türklerin de haklarına zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda stratejik ortağımız Türkiye'ye güvenmekte ve onun yanında durmaktayız.

Biz her zaman barıştan ve istikrardan yanayız. Bu bağlamda iki ülke arasında yaşanacak sıcak bir çatışmayı hiçbir şekilde arzulamadığımız gibi, böylesi talihsiz bir gelişmenin kimseye yaramayacağının da farkındayız. 

Temennimiz, Yunanistan'ın, Türkiye'nin yaptığı diyalog çağrılarına bir an evvel olumlu cevap vermesi ve sorunların çözümü için masa başına dönmesidir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ''48 çalışanı olan şirketin sahibi Pandemde devletin verdiği 1500TL katkıyı kendisi aldı''28 Ağustos 2020 Cuma 16:08
  • Başbakan Tatar TRT Haber’e Doğu Akdeniz’deki Son Gelişmeleri Değerlendirdi28 Ağustos 2020 Cuma 15:55
  • Hamile kadına çarpmıştı ardından bebeğin ölü olduğu anlaşıldı28 Ağustos 2020 Cuma 15:50
  • Belediyeler Birliği Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı28 Ağustos 2020 Cuma 15:45
  • Plaj, Tenis Turnuvası İle Şenleniyor…28 Ağustos 2020 Cuma 15:35
  • Serdar Denktaş'tan Doğu Akdeniz'deki Gelişmelere İlişkin Basın Açıklaması Geldi!28 Ağustos 2020 Cuma 15:25
  • Uyuşturucu Tasarrufunda Bulunan Rashad Salih Faraj Yeniden Mahkeme Huzurunda28 Ağustos 2020 Cuma 15:15
  • ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arasında İşbirliği28 Ağustos 2020 Cuma 15:14
  • Çalıştığı Şirket'te Hırsızlık Yapan Zanllı Mahkemeye Çıkarıldı28 Ağustos 2020 Cuma 15:05
  • Çalıntı Kartlarla İşlem Yapan Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı28 Ağustos 2020 Cuma 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti