Denktaş, TC Maliye Bakanı Ağbal ile görüştü

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara temaslarına mevkidaşı Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşerek başladı.

İki bakan başbaşa görüşmeleri öncesinde basına açıklamalarda bulundular.

Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni kurulan hükümete başarılar dileyerek başladığı konuşmasında, birlikte kamu maliyesine değer katan çalışmalar yaptıklarını önümüzdeki dönemde de hep birlikte kurumsal kapasitenin daha da geliştirilmesi noktasında atılması gereken çok adımların olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ta, döviz de yaşanan dalgalanma içinde kamu maliyesi açısından yapılabilecek bir şeyler var mı konusunda görüşme yapacaklarını, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kendilerinin Türkiye’nin çok daha iyi noktalarını hep birlikte göreceklerini ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, ülkeye yatırım yapan yabancı yatırımcılar konusuna değinerek “Yıllarca Kıbrıs’ta bir tartışma yaşandı. Çözüm olsun ekonomi tamamdır, şimdi halkımız o psikolojiden çıkmış durumda çözümün Rum tarafının elinde olduğunu ve onların böyle bir şeye ihtiyaç duymadığını görüyorlar dolayısıyla çözümle bağlantılı değil. biz kendi ayaklarımız üzerinde duracağız anlayışı hakim.

Türkiye ile çok iyi bir ilişki düzeyine ulaştık. Çok iyi yardımlaşma ve anlayışı karşılıklı olarak gelişerek büyüyor. Bu nedenle biz geleceğe umutla bakıyoruz. Elbette Türkiye’den gelen ve gelecek olan yatırımcılara Kıbrıs’a farklı ve yeni bir gözle bakmaya davet ediyoruz.”dedi.

Daha sonra heyetlerarası görüşmelere geçildi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, öğleden sonra Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Çankaya Köşkünde görüşecek, ardından da Türkiye’nin Ekonomiden Sorumlu Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’le biraraya gelecek.