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Denktaş, Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyeti ile bir araya geldi.
Denktaş, Tel-Sen heyeti ile bir araya geldi

Bugün öğle saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, sendika başkanı Tamay Soysan ile yönetim kurulu üyeleri, endişelerini dile getirdi.

SOYSAN

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Maliye Bakanlığı ile sendikanın Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili öngörüleri ve çözüm önerilerini de ortaya koyduğu birçok toplantı gerçekleştirdiklerini bugün bir kez daha bir araya gelerek kamuoyu, sendika ve Telekomünikasyon Dairesi personelinin giderilmeyen endişelerinin masada olduğunu söyledi.

Soysan,  Telekomünikasyon Dairesi’ne ilgili bakanlığın yaklaşımı ve Tel-Sen’in çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladıklarını söyledi ve bu raporu Maliye Bakanı Denktaş’a sundu.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan endişelerinin ne olduğunu ise şu şekilde dile getirdi: “Ortada bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bu kararı Tel-Sen olarak incelediğimiz zaman ortaya, Telekomünikasyon Dairesi ile birlikte hizmetlerin tamamen özele devredileceği sonucu çıkıyor. Yani, o Bakanlar Kurulu kararı alt yapıda ‘Kamu Özel Ortaklığı’, üst yapıda da ‘Yap İşlet Devret’ modelini öngören ve Özelleştirme Yasası’nın da 5. Maddesine atıfta bulunan kararı ortada. Biz burada Telekomünikasyon Dairesinin özele devredileceğini anlamaktayız ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim endişemiz kurum ve kuruluşlarımızın, kendi değerlerimizin özeleştirilmesi endişesidir” diye konuştu.

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