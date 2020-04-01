Denktaş: Tüp gaz üstündeki vergiyi sıfırlayıp toptancı ve bayi paylarını biraz aşağıya indirin.

DP Milletvekili Serdar Denktaş karantina altına alınan Karpaz köylerine ilişkin açıklamada bulunarak “Hepimiz kendi derdimize düştük, Allah'a havale edip unuttuk...” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Hepimiz kendi derdimize düştük, ilk duyduğumuzda konuştuk sonra Allah'a havale edip unuttuk... Sosyal medyada konusu bile geçmiyor… Nerden bahsettiğimi düşünmeyin, hemen söyleyim;

KARANTİNA ALTINA ALINAN KARPAZ KÖYLERİ

Karpaz bölgesinden arkadaşlar arıyor. Evlerin bir kısmı almakta olduğu sosyal yardım parası ile mümkün olduğunca idare ediyor… Ama o bölge insanının çoğu gün çalışıp gün yiyenlerden. Toptancı bakkala, bakkal vatandaşa peşin para almadan mal vermiyor.

Kimisinin bebeği var. Bezi bitse hadi "eskiden hazır bez mi vardı" deyip geçebilirsiniz. Bebeğin gıdası? Evin ihtiyacı? O köylere daha yakından bakmak zorunda devlet.

Yeri gelmişken bir öneri daha yapayım. Her aile evinde bol bol yemek yapıyor. Allahtan havalar ısındı ve artık soba yakma gereği pek kalmadı.

En azından şu tüp gaz üstündeki vergiyi sıfırlayıp toptancı ve bayi paylarını biraz aşağıya indirin. İnsanlar bir yerine iki tüp gaz alabilsin...”