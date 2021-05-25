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Denktaş: Türkiye soruşturmayı “devam ettirmeyin” dedi!

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Cinayetten bir ay sonra başbakan yardımcısı olan Serdar Denktaş, "Aziz Barnabas fiilen askerin karıştığı bir olaydı. Soruşturma durduruldu. “devam ettirmeyin” dendi” ifadelerini kullandı.
Denktaş: Türkiye soruşturmayı “devam ettirmeyin” dedi!

Kutlu Adalı’nın öldürülmesinden bir ay sonra Başbakan Yardımcısı olan milletvekili Serdar Denktaş cinayetin yaşandığı dönem ile ilgili konuştu. Denktaş, “Aziz Barnabas fiilen askerin karıştığı bir olaydı. Soruşturma durduruldu. “devam ettirmeyin” dendi” ifadelerini kullandı.

 

SORUŞTURMA AÇSAK TÜRKİYE’DEKİ BİLGİLERE ULAŞACAK MIYIZ?
Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan Serdar Denktaş şöyle konuştu:
“Kıbrıs’ta dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve benim bakan olarak bilgimiz olması gerektiğini söylüyorlar. Şunu anlasın Türkiye kamuoyu; Kıbrıs’ta o dönem Türkiye tarafından direkt ya da Türkiye eliyle bir şey yapıldığında çok fazla sorgulanmazdı, bir bildiği var diye. Birçok olayın içeriğiyle ilgili Kıbrıs’ta kimsenin bilgisi ve haberi yoktur. Peker, “Eken’in uzantıları yaptı” diyor. Kimdir bu uzantılar? O isimler yok. Burada Meclis’te konuşulan konulardan biri bu, yeniden soruşturma açalım diye. Açalım da nereye kadar götürebiliriz? Bu işin başlangıç yeri Türkiye olduğuna göre o bilgilere ulaşacak mıyız? Orada bir soru işareti var hepimizin kafasında. Nasıl açığa kavuşturacağız o belli değil.”

 

SUSURLUK BAĞLANTISI OLABİLİR Mİ?
“O dönemde de iddialar buydu. Aziz Barnabas’tan ne alındı, mağarada ne vardı; bütün bunlar bizim açımızdan cevapsız. Bilgimiz olmayan konular. Niye? Çünkü fiilen askerin karıştığı olaydı. Soruşturma durduruldu. “Devam ettirmeyin” dendi. Ne vardı, ne alındı, kime götürüldü; Kıbrıs’ta hiçbir makamın bilgisinde değil.”

 

CİNAYETTE MUTLAKA TÜRKİYE BAĞLANTISI VARDIR
Denktaş, “Kutlu Adalı’yı Susurlukçular mı öldürdü” sorusuna ise, “olabilir, kesinlikle değildir” diyemiyorum cevabını verdi. Mutlaka bir Türkiye bağlantısı olduğunu söyleyen Denktaş, “Türkiye ile buradaki elemanları ile bağlantısı vardır, başka ihtimal düşünemiyorum” dedi.

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