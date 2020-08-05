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Denktaş: “Türkiye’nin Cenevre sonrası Kıbrıs politikası ile mutabıkım”

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Denktaş: “Türkiye’nin Cenevre sonrası Kıbrıs politikası ile mutabıkım”
Denktaş: “Türkiye’nin Cenevre sonrası Kıbrıs politikası ile mutabıkım”

Cumhurbaşkanı adayı Denktaş, geçmişte Türkiye’nin Kıbrıs politikaları ile ters düştüklerini hatırlatarak son Cenevre zirvesi sonrası Türkiye ile Kıbrıs politikasında Cumhurbaşkanı adayı olarak “mutabık” olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Adayı, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş Ada TV’de “Anavatanı dillerinden düşürmeyenlerin bazı tavırları, anavatana sürekli saldıranlardan daha fazla ilişkilere zarar verebiliyor... Türkiye ile ilişkilere zarar, Kıbrıs Türk toplumuna verilebilecek en büyük zarardır. Kapının ardında her türlü tartışma yapılır ama kapının önünde hem kendi halkına hem tüm dünyaya sergilenmesi gereken bir duruş var” dedi.

Türkiye’nin son Cenevre zirvesi sonrası Kıbrıs siyaseti ile örtüştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, geçmişte Türkiye'nin Kıbrıs politikaları ile çatışmış olduklarını da hatırlatarak “Türkiye’den kimse federasyonu görüşmeyin demiyor ancak başka opsiyonlar da gündemde olmalı deniyor ki mutabıkız… Masada tartışılmayan hiçbir şey kalmadı. Bunu herkes biliyor... Masada olmayan tek şey karşılıklı güven. Şimdi de bu yoktur” ifadelerini kullandı.  

"BU BİR PARTİLER SEÇİMİ DEĞİL, KİMSE İHANET DÜŞÜNCESİ İÇİNDE OLMASIN"

Seçim gününe ilişkin ise Serdar Denktaş şu temennisi ile mesajı iletti;

“Bu seçim bir partiler seçimi değildir. Kimse partisinden ayrılma, ihanet eder gibi bir düşünce içine girmek durumunda değildir. Adaylar ortada, belki daha da çıkacaktır. Tüm adayları, tüm yönleri ile değerlendirmek suretiyle karar verilmeli… Sandık önünde vicdanımızla baş başayız. Katılımın yükselmesi en büyük isteğimdir.”

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