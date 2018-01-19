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Denktaş, UBP ile artık hükümet görüşmem

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Denktaş, UBP ile artık hükümet görüşmem
Denktaş, UBP ile artık hükümet görüşmem

CTP Genel Merkezi'nde bugün yapılan ve 1 saat 15 dakika süren CTP HP TDP ve DP liderler görüşmesi sonrasında basına yapılan açıklama ile 4 siyasi partinin koalisyon hükümeti kurmak için parti genel sekreterleri düzeyinde resmi görüşmeler yapması yönünde uzlaşı olduğu duyuruldu.

UBP ile görüşme yok

Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, şu an iyi niyetli bir çaba içerisindeyiz. Bu çaba sonuca ulaşmazsa ancak UBP ile görüşürüz dedi.

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