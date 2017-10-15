Denktaş: UBP ve CTP ülkeyi kaosa sürüklüyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, UBP ve CTP’nin ülkeyi kaosa süreklediğini söyledi.

Erken seçim tartışmalarını değerlendiren Denktaş; ‘belli ki iki parti uzlaştı ancak 7 ocak tarihi 2018 bütçesinin uygulanmasını engelleyecek, bu kaostur’ dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, DP Balıkesir Örgütü’nde konuştu.

Erken seçim tartışmasına değinen Denktaş, ‘bütçeye’ işaret etti; ‘UBP ve CTP’yi sorumsuzca davranmakla suçladı.

Denktaş; ‘31 ekim itibari ile bütçeyi sunmamız gerek, bu şekilde 2018’e bütçesiz girilecek…. 2019 bütçesi de havada olacaktır, bizi kalkındıracak bir bütçe olmayacaktır. Bu gerçekler ortada dururken, son derece sorumsuzca ve hiç olmayacak şekilde seçim tarihini belirlediler. Seçim tarihini iktidar belirler ilk defa iktidar diyorki muhalefet belirlesin Muhalefet de devlet işleyişini bilmediği için 7 ocak tarihini attı’ diye konuştu.

Serdar Denktaş her iki partinin kapalı kapılar arkasında uzlaşı sağlayarak 7 Ocak’ı belirlediği iddiasında bulundu.

Denktaş, ‘belli ki kapalı kapılar ardında iki partinin oyları yeterlidir, uzlaşıya varmışdır bu konuda. Bu uzlaşmayla ülkeyi kaosa sürükleyecekler, DP bu kaosun içinden dimdik çıkacaktır ve o gün geldiğinde iki partiyle görüşeceğiz’ dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni seçim yasasına göre hazırlık yapıp yapamayacağına ilişkin bir soruya karşın da Serdar Denktaş, ‘seçime eski yasayla girilecek, YSK yeni yasanın geçip uygulamaya girmesini bekleyebilir mi emin değilim’ değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine 13. Maaşların hazırlığının yapıldığını ve aralık başı ödeneceğini de açıklayan Denktaş, basında yer bulan DP’nin hükümetten çekileceğine ilişkin iddiaları da yanıtladı.

Denktaş, ‘çekilmemi gerektirecek birşey yok, geçici hükümet isterlerse gelsinler konuşalım’ dedi.