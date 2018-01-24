Denktaş: “Üçlü bir zorlama koalisyon için baskı altındayım”

Parti liderleri 4’lü koalisyon görüşmeleri için Demokrat Parti Genel Merkezi’nde 5. kez bir araya geldi.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan liderler, iyi bir ilerleme kaydetitklerini ve aynı iyi niyetle çalışmalarına devam edeceklerini açıkladılar. Liderler adına açıklama yapan DP Genel Başkanı Denktaş şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 5. toplantımızı yaptık. Biraz daha ilerleme katetmiş durumdayız. Yarın CTP Genel Merkezi’nde 2 toplantı daha yapılacak. Görevlendirmeler de yapıldı. Aynı iyi niyet ve hedef doğrultusunda toplantılarımıza devam ediyoruz. Parti başkanı arkadaşlarımı ağırlamaktan mutluyum. Güzel bir ilerleme sağladık. Ülkede yaratılmaya çalışan kamplaşma olayından rahatsızız. Birkaç güne sonuç alacağımızı düşünüyoruz.”

Basın mensuplarıın “UBP ile koalisyon görüşmesi yapack mısınız?” sorusuna cevap veren liderler şu açıklamalarda bulundular:

KUDRET ÖZERSAY

“HP parti meclisinin aldığı bir karar vardır. Hükümet kurma çalışmalarında UBP ile görüşmeyeceğiz. Elbette demokratik bir ülkede yaşadığımız için başka konularda UBP ile istişare edebiliriz, Hüseyin Özgürgün halen Başbakan’dır, gerektiğinde diyaloğa girebiliriz ama hükümet kurmak için tavrımız nettir, görüşmeyeceğiz.”

TUFAN ERHÜRMAN

“Hüseyin Özgürgün ve UBP ile biz de hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde görüşmeyeceğimizi zaten daha önce belirttik. Tabi ki kendisi gelmek isterse bir kahvemizi ikram ederiz, ağırlarız.”

CEMAL ÖZYİĞİT

“UBP ile kesinlikle hiçbir surette hükümet kurma çalışmaları kapsamında görüşmeyeceğimizi biz de belirttik. Özellikle ülkenin kamplara bölünmeye çalışıldığı bu hassas dönemde böyle bir düşüncemiz yoktur.”

SERDAR DENKTAŞ

“Biz UBP ile randevu istemeleri halinde randevu vereceğiz. Başbakanın bugünkü “zorlama hükümetler sıkıntı yaratır” açıklamasına katılıyorum, haklıdır. Zorlama koalisyonlar sıkıntı yaratır. Ben şu anda dörtlü koalisyon için baskı altında değilim ancak üçlü bir zorlama koalisyon için baskı altındayım. Zorlama koalisyonu kendisi yapmaya çalışıyor.” (kibrispostasi.com)