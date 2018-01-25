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DENKTAŞ: “ÜÇLÜ KOALİSYON İÇİN ZORLANAN BENİM”

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DENKTAŞ: “ÜÇLÜ KOALİSYON İÇİN ZORLANAN BENİM”
25 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde dün yeniden bir araya gelen CTP, HP, DP ve TDP parti başkanları, 4’lü hükümet modeli konusunda ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Demokrat Parti binasında gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Serdar Denktaş, Özgürgün’ün 4’lü koalisyon hükümeti konusunda “zorlama” nitelemesi yaptığının anımsatılması üzerine, “üçlü koalisyon hükümeti için zorlanan benim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman unutmayacağı görüntülerin yaşandığı şiddet eylemlerinin milliyetçi cephe olarak tanımlanan üçlü koalisyon hükümetinin kurulmasına yönelik olarak bir provokasyon olduğuna inandığını belirten Denktaş, Özgürgün’ün zorlama nitelemesine karşılık olarak “Başbakan haklı. Zorlama koalisyon kolay yürümez” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Denktaş’ın bu ifadeleri ise, bir yandan bazı kişilerin politik çıkar sağlamak için insanımız üzerinde çok çirkin oyunlar oynamaya başladığınıorta koyarken, diğer yandan da Denktaş’ın da çeşitli çevreler tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

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