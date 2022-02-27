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Denktaş: Ukrayna‘da insanlık trajedisi devam ediyor

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Denktaş: Ukrayna‘da insanlık trajedisi devam ediyor
Denktaş: Ukrayna‘da insanlık trajedisi devam ediyor

Demokrat Parti (DP) eski Başkan ve Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da insanlık trajedisinin devam ettiğini ifade eden Denktaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ukrayna’da insanlık trajedisi devam ediyor. ABD Almanya “savaşa devam edin” dercesine Ukrayna’ya silah gönderiyor. BM söylenmeye devam ediyor. Ukrayna halkının yaşadığı acı tüm dünyanın ” Barış hemen şimdi” diyerek Rus saldırganlığına karşı koymasını gerektirir. Haberlerdeki görüntüler Kıbrıs adasındaki mevcut durumun ” Barış ” adına değerini bize bir kez daha gösteriyor. “Bu asırda savaş olmaz” diyenler bir daha düşünsün.”

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