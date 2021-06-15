Denktaş, ülkedeki sendikal anlayışı eleştirdi

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, İş Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile ilgili murat edilenle sunulan arasında fark olduğunun anlaşıldığını kaydederek, “Erteleyin oturup konuşalım, düzgün bir hale getirelim” dedi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, İş Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile ilgili murat edilenle sunulan arasında fark olduğunun anlaşıldığını kaydederek, “Erteleyin oturup konuşalım, düzgün bir hale getirelim” dedi.

İşçilere verilen hakların büyük çoğunluğunun sağ hükümetler döneminde verildiğini savunan Denktaş, ülkedeki sendikal anlayışa da eleştiri getirdi.

“Kamuda örgütlü sendikal yapıda, güçlü olan sendika, güçsüz olan yöneticilerdir” diyen Denktaş, sendikalarda “Bulacan annem, verecen annem” anlayışının hâkim olduğunu söyledi.

İşçi adı altında devlette memurluk yapanlar olduğunu ve bu kişilere bayramlık, giysi yardımı gibi ödeneklerin verilmesinin doğru olmadığını kaydeden Denktaş, sendikal yaşama bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu belirtti.