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Denktaş: "Ülkemize en uygun sistem başkanlık sistemidir"

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başkanlık sisteminde sorumluluğun belli olduğunu belirterek, “Bence bizim ülkemize en uygun sistem başkanlık sistemidir” dedi.
Denktaş: "Ülkemize en uygun sistem başkanlık sistemidir"

“KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” başlıklı çalıştayda konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, siyasete girdiği günden beri başkanlık sistemini savunduğunu söyledi.

Serdar Denktaş, yürütme yasamayı yönlendirirken, ülkede yasamanın yürütmeyi denetleyebildiği bir ortam olmadığını belirtti.

Denktaş “Başkanlık sisteminde sorumluluk bellidir. İyi yönetmiyorsa zaten görev süresi iki dönemle sınırlıdır. Ne kadar popülist davranırsa davransın ikinci dönemin sonunda artık aday olamayacağı için verebileceği zarar da sınırlıdır. Bu yüzden sistem tartışılmalı. Bence bizim ülkemize en uygun sistem başkanlık sistemidir” dedi.

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