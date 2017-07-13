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Denktaş üniversitesi hükumetin sonu mu oluyor?

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Denktaş üniversitesi hükumetin sonu mu oluyor?
Bir süredir kamuoyu hükümette çatlak olduğu yönünde haberler ile çalkalanıyor.

Taner ULUTAŞ/Detay Gazetesi 

Antalya’da tatil yaptığı öne sürülen Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bir süredir kırgın ve küskün olduğu için Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmadığı öne sürülüyor.

Hükümet çevrelerinden güvenilir bir kaynak, yaptığı açıklamada, “bir süredir Serdar Bey küskün ve kırgın. Sanırım hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisinin, Rauf Raif Denktaş Üniversitesinin kurulması ile ilgili tahsis edilecek arazi konusunda kendisine yeterli oranda destek vermemesi Serdar Denktaş’ı küstürdü. Bakanlar Kurulu toplantısına da sanırım bu kırgınlık ve küskünlük nedeni ile katılmadı. Antalya’da tatilde olduğunu bildiğim Serdar Denktaş ile ilgili birçok iddia da ortaya atılıyor” dedi.

Aynı kaynak, açıklamasına devamla, “Serdar Denktaş, bildiğim kadarı ile Maliye Bakanlığını bırakmayı bile düşünüyor. Etrafında bulunan bazı kişiler, Serdar Denktaş’ı hükümetten ayrılıp erken seçime gitmesi için ikna etmeye çalışıyor. Tabi o kişiler seçimlere girmek istedikleri için bir an evvel hükümetin bozulmasını istiyor. Serdar Denktaş tatilden döndükten sonra her şey netlik kazanacak. Hükümetten ayrılmasa bile Maliye Bakanlığı bırakması gündeme gelebilir. Sonrasında da sanırım aklında Cumhurbaşkanlığı adaylığı var” ifadesinde bulundu. 

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