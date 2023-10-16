Denktaş: Unutmayın, hepimiz için tek bir ortak gelecek var

DP’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, birlik, beraberlik ve siyasetteki kutuplaşmayı reddetme çağrısında bulunarak, “Unutmayın, hepimiz için tek bir ortak gelecek var” ifadelerini kullandı.

DP’nin eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, birlik, beraberlik ve siyasetteki kutuplaşmayı reddetme çağrısında bulunarak, “Unutmayın, hepimiz için tek bir ortak gelecek var” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin (DP) eski Genel Başkanı Serdar Denktaş kendi Youtube kanalından yayınladığı video ile KKTC halkına birlik, beraberlik ve siyasetteki kutuplaşmayı reddetme çağrısında bulundu.

İlk olarak kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret eden Serdar Denktaş, ardından çalışma ofisinde yapacağı konuşmayı kaleme aldı. “Sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlar” sözleriyle konuşmasına başlayan Denktaş, babası Rauf Denktaş ve ağabeyi Raif Denktaş’ın izinde olduğunu vurgularken, günün ve geleceğin yeni koşullarına da uygun hareket ederek KKTC halkının her zaman sesi olacağını belirtti.

Denktaş, “Ülkemizin her bir evladı için mutlu bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunu birlikte başarmalıyız. Unutmayın hepimiz için tek bir ortak gelecek var. Umutsuzluğa asla ama asla yer yok” dedi.

“BU DEVLETİ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUM”

KKTC halkının özellikle de gençlerin büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu ifade eden Denktaş, “Ben bu devleti geleceğimizin teminatı olarak görüyorum” dedi.

“Kıbrıslıyım, Türküm, çünkü Kıbrıslı Türküm. Geçmişimle, kültürümle, adalı alışkanlıklarımla gurur duyuyorum. Geçmişi çok iyi biliyorum ama geçmişe esir olarak yaşamıyor, yeni bir geleceğe odaklanıyorum…” şeklinde konuşmasına devam eden Denktaş, “Adamızı huzura, istikrara ve mutluluğa kavuşturmak için canla başla çalışacağım. Size söz veriyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.