  • BIST 2.046,03
  • Altın 797.41611
  • Dolar 13.8318
  • Euro 15.6974
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Denktaş Ve Dr. Küçük, Ölüm Yıl Dönümlerinde Anılıyor

» »
Denktaş Ve Dr. Küçük, Ölüm Yıl Dönümlerinde Anılıyor
Denktaş Ve Dr. Küçük, Ölüm Yıl Dönümlerinde Anılıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak. 

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla 13 Ocak Perşembe günü; Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle 15 Ocak Cumartesi günü anma törenleri düzenlenecek.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda Perşembe günü saat 10.08’da başlayacak tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. 

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla tamamlanacak.

DR. KÜÇÜK CUMARTESİ GÜNÜ ANITTEPE’DE ANILACAK

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 38’inci ölüm yıl dönümünde Cumartesi günü Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla, Lefkoşa Türk Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunmasının ardından, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla son bulacak.

Her iki tören de Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar, Cumhurbaşkanlığı Basın Ve Halkla İlişkiler Bürosu Binası’nda İncelemelerde Bulundu11 Ocak 2022 Salı 17:07
  • Tatar: Türkiye Cumhuriyeti İle Aramızdaki Gönül Birliği Sonsuza Kadar Devam Edecek11 Ocak 2022 Salı 16:26
  • AFAD Kıbrıs Açıklarındaki Depremin Ses Kaydını Paylaştı11 Ocak 2022 Salı 16:02
  • KTTO: "Asgari ücret pek çok işletmenin sonu olacak"11 Ocak 2022 Salı 14:24
  • Ikea’dan dikkat çeken Covid-19 hamlesi: Aşı olmayanın maaşı kesilecek11 Ocak 2022 Salı 14:05
  • Cumhurbaşkanlığı'nda deprem değerlendirmesi yapıldı11 Ocak 2022 Salı 14:00
  • Vadili: Eski yapılar gözden geçirilmeli11 Ocak 2022 Salı 13:55
  • BM'den Afganistan için rekor miktarda insani yardım kampanyası11 Ocak 2022 Salı 13:48
  • Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Başkanlar Taşkın, Sonsal ve Karal'ı andı11 Ocak 2022 Salı 13:28
  • Asgari ücret ikinci kez onaylandı: Aylık 7 bin TL brüt11 Ocak 2022 Salı 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti