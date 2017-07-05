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SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Denktaş ve Ertuğruloğlu TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

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Denktaş ve Ertuğruloğlu TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
Kıbrıs Konferansı için Crans-Montana’da bulunan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede Kıbrıs Konferansı kapsamındaki görüşmelerle ilgili değerlendirme yapıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının adadaki haklarını korumak adına masada kararlılıkla görüşmeleri sürdürdüğünü söylediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun daveti üzerine gerçekleştirilen kahvaltılı görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri, müzakerelerde yer alan heyet ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

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