Denktaş ve Küçük için LAÜ’de sergi açıldı

Yıldız, LAÜ camiası olarak Kıbrıs Türkünün varoluşunu ve özgürlüğünü borçlu olduğu her iki dava ve devlet adamının anıları önünde saygı ile eğildiklerini vurguladı ve onlara Allah’tan rahmet diledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve Kıbrıs Türk toplumunun unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümlerinedeniyle “Kıbrıs Davasına Adanan İki Yaşam, İki Unutulmaz Lider” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

13 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 6’ncı ve 15 Ocak 1984 tarihinde hayata veda eden Kıbrıs Türk toplumunun unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de 34’üncü ölüm yıldönümleri kapsamında LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Fuayesi’nde açılan sergide Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamından kesitler içeren fotoğraflar yer aldı.

İki lider hakkında bilgi veren Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız, “Kıbrıs Türk toplumunun bağrından çıkan Dr. Fazıl Küçük, adanın İngiltere’ye devredildiği 1878 yılından itibaren bir varoluş mücadelesine girmek zorunda kalan Kıbrıs Türk toplumunun mücadele bayrağını, 1940’lı yılların başında, 25 yaşında bir genç olarak devralmıştır. O, söz konusu dönemde bir taraftan bir tıp doktoru olarak toplumuna hizmet ederken, diğer taraftan dağınıklık içinde olan Kıbrıs Türkünü örgütlemiş ve söz konusu özgürlük mücadelesini yaşamının sonuna kadar sürdürmüştür” dedi.

Yıldız, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ise; delikanlılık çağı olan 17-18 yaşlarında Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesi ile ilgilenmeye başladığını, 24 yaşında Dr. Fazıl Küçük’ün yanında saf tutarak mücadeleye omuz verdiğini, daha sonra Dr. Küçük’ten devraldığı bayrağı onurla taşıyarak Cumhuriyetle taçlandırdığını ve 88 yıllık ömrünün son günlerine, hatta son dakikalarına kadar mücadelesini yılmadan, usanmadan sürdürdüğünü belirtti.