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Denktaş ve Özersay'dan karşılıklı arazi açıklamaları

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Denktaş ve Özersay'dan karşılıklı arazi açıklamaları
Denktaş ve Özersay'dan karşılıklı arazi açıklamaları

İşte Serdar denktaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Şimdi; meyve veren ağaç taşlanır. Her fırsatta medya ile birlikte bana saldırıyorsunuz ve saldıracaksınız da ama ben de üstüme düşeni yapacağım. Bana Başbakan “sen görevini yapamıyorsun” diyene kadar ben görevimin başında duracağım.
Kudret Özersay verilen arazileri benden yazılı olarak talep etti. Onları bu hafta içerisinde kendisine ve meclise vereceğim. Kime ne verdim orada hepsi yazılı olacaktır.
Kamunun ihaleye koyacağı mülklerin ihale yasasından çıkarılmaya çalışılması diye bir şey yok. Devlet Emlak Malzeme Dairesi Yasasında bu hak zaten vardır. Benden önceki bakanlar da bu yetkiyi kullanmıştır.
Bahse konu arazi alt yapı hazırlıkları yapılabilsin diye 10 yıllığına kiralandı.
Biz Rauf Denktaş Üniversitesini kurduk, çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Devlet her yatırımcıya ne öngörüyorsa, Rauf Denktaş Üniversitesi için de aynısını öngörüyor. Oteller, diğer üniversiteler de bu haktan faydalanıyor. Eğer buna devlet izin vermeseydi bugün sanayi bölgeleri, oteller hiçbiri olmazdı.

İşte özersay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;

Bakanlar Kurulu’na çeşitli defalar kiralanması için gelmiş ama bizim onay vermediğimiz, reddettiğimiz bir araziyle ilgili olarak, bizim karşı olduğumuz biliniyor olunmasına rağmen bizden habersiz Bakanlık eliyle kiralanmış olması rahatsız edicidir.
1- Biz Halkın Partisi olarak Bakanların birinci derece yakınlarına, yani bu örnekte Bakan çocuklarına devlet arazisinin kiralanmasını hiçbir zaman doğru bulmadık ve bu hükümet döneminde de izin vermedik, rıza vermedik. Oysa şimdi bu işlem bizim karşı olduğumuzu bilen bir ortağımız tarafından bize bilgi verilmeden, itirazımıza rağmen yapılmıştır.
2- Biz bu kiralama işleminin iptal edilmesini istiyoruz. İhale yasası bağlamında bir ihale yoluyla veya belirlenecek bir usul ile, ilgili kişi veya şirketin projesi kriterleri yerine getirir ve kazanır, ihale ile araziyi kiralar, bu bir Bakanın oğlu da olsa ona kimsenin itirazı olmaz.

 

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