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Denktaş: Vergi Dairesi'ne çamur atıyorlar!

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Vergi Dairesi çalışanı ve kendisiyle ilgili basında yer alan iddiaların, işlemleri durdurmak amaçlı çamur atma olduğunu belirtti.
Denktaş: Vergi Dairesi'ne çamur atıyorlar!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Vergi Dairesi çalışanı ve kendisiyle ilgili basında yer alan iddiaların, işlemleri durdurmak amaçlı çamur atma olduğunu belirterek, başlattığı çalışmalara devam edeceğini, çalışanları ve kendisini kimsenin sindiremeyeceğini vurguladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Vergi Dairesi çalışanı ve kendisiyle ilgili basında yer alan iddiaların, işlemleri durdurmak amaçlı çamur atma olduğunu belirterek, başlattığı çalışmalara devam edeceğini, çalışanları ve kendisini kimsenin sindiremeyeceğini vurguladı.

Serdar Denktaş,  “Vergide Online Beyan ve Ödeme Sistemi” konusuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Vergi Dairesi çalışanı ve kendisiyle ilgili basında yer alan haberlere de değindi. 

Denktaş, haberleri yapan gazetenin belge ve bilgileri ortaya koymasını isteyerek, “Açıklayamıyorsa da kamuoyundan özür dilesin. Biz kurum ve kişi olarak ceza davası açacağız” dedi.

Haberleri, Vergi Dairesi’ne yönelik “çamur atma” olarak nitelendirerek, işlemleri durdurmanın da bir yolunun çamur atma olduğunu kaydeden Denktaş, Vergi Dairesi’nin çalışmalarını devam ettireceğini, çalışanları ve kendisini kimsenin sindiremeyeceğini vurguladı.

Denktaş, haberlerin Salih Koçak isimli personele karşı tavır alması için yapıldığını söyledi. 

Toplantıda, Koçak da hazır bulundu. 

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