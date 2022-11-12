Denktaş: Yanlışlara karşı çıkalım ancak doğruları alkışlayalım

Serdar Denktaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmeyi neden eleştiriyoruz anlamadım. Tam üyelik verilmesi için hep birlikte uğraş vermemiz daha doğru olan. Bu teşkilatın tüzüğünde BM üyesi olma koşulu yoktur. Bu nedenle hep birlikte önce teşekkür sonra çağrı yapmamız gerekir. İdarecilerimizin anlaması gereken, üye devletlere devlet gibi bir devlet olduğumuzu, demokrasimizin her şeye rağmen bir çok üye devletten daha ileri bir seviyede olduğunu ispat edebileceğimiz bir duruma gelmemizdir. Federasyona inananların buna en çok sarılması gerekiyor. Yanlışlara karşı çıkalım ancak doğruları alkışlamaktan kaçınmayalım.