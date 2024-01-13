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Denktaş: Yapılanlara ve yapılmayanlara üzülüyoruz ama asla devletimize küsmeyeceğiz

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Serdar Denktaş Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı. Mesajında “Evlatları olarak onu özlüyoruz. Yapılanlara ve yapılmayanlara üzülüyoruz ama asla devletimize küsmüyoruz, küsmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Denktaş: Yapılanlara ve yapılmayanlara üzülüyoruz ama asla devletimize küsmeyeceğiz

Serdar Denktaş Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümünde mesaj yayımladı. Mesajında “Bugün onun adını kullanarak her şeyi doğru yaptığını söyleyen kişiler burada yatan tarihi, burada yatan tarih yazanı yok sayıyor.” İfadelerini kullandı.

Serdar Denktaş’ın yayımladı mesaj şu şekilde:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız yeri asla dolduramayacak liderimizin bugün 12. ölüm yıl dönümü.

Burada bir tarih yatıyor, burada o tarihi yazan kalemlerden en önde gelen yatıyor ama maalesef bugün onun adını kullanarak her şeyi doğru yaptığını söyleyen kişiler burada yatan tarihi, burada yatan tarih yazanı yok sayıyor.

Böylesi bir dönemden geçiyoruz, bu tarihimizi bu tarihi liderimizi yok sayanları bizde yok sayacağız.

Onu bugün özlemle rahmetle anıyoruz. Evlatları olarak onu özlüyoruz. Yapılanlara ve yapılmayanlara üzülüyoruz ama asla devletimize küsmüyoruz, küsmeyeceğiz.

Biz geleceğe umutla bakma isteriz, umutla bakmaya devam edeceğiz, umudu bütün ülkece yeşertmek için, yeniden yollara çıkabilmek için yeniden yeni bir hedefe yürüyebilmek için onun direncine sahip çıkarak, onun sabrına sarılarak yola devam edeceğiz.

Yolu şad olsun “Biz milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değer de bizi koruyacaktır” sözü kulaklara küpe olsun.”

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