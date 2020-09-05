Denktaş: “Yeni zamanlar, yeni bir sayfanın açılmasını sağlayacak”

Denktaş: “Yeni zamanlar, yeni bir sayfanın açılmasına, yeni bir tarihin yazılmasının başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, yeni zamanların yeni bir sayfa açılmasına ve yeni bir tarihin yazılmasına başlangıç yapacağını söyledi.

Denktaş, kurucu başkanlığını yaptığı Genç İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Denktaş, burada yaptığı konuşmada GİAD’ın Atay Ahmet Raşit ile birlikte önce Derneğin kuruluşu gerçekleştirip sonrada Başkanlığını yaptığı bir dernek olduğunu söyleyerek 30 yıl boyunca GİAD’ın kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan bugünlere geldiğini gözlemlediğini dile getirdi.

Denktaş, özgeçmişine yazarken bile büyük bir gurur duyarak yazdığı Derneğin ta başından beri sorunlara çözüm mantığı ile yaklaşan, sırf eleştiri yapmak için eleştirmeyen ve gerektiğinde yüksek perdeden ses çıkaran bir yapıda olduğunu söyledi.

Denktaş, GİAD sayesinde Kıbrıs sorununa hakimiyeti, uzlaşı kültürünü ortaya koymak ve fikir ayrılıklarına rağmen hoşgörü ile birbirine yaklaşma gibi değerleri edindiğini söylerken bütün bunları siyasi hayatına yansıtmış birisi olarak bugün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yola çıktığını vurguladı.

GİAD üyelerinin desteğini beklediğini ifade eden Denktaş şunları kaydetti:

“Bu destek illaki oy desteği olmaz. Zaman zaman gönül desteğidir. Zaman zaman eleştiri ile daha yapıcı bir noktaya gitmemizi sağlayacak bir destektir. Birlikte bu ülkenin geleceği için ne yapılabileceğini düşünerek, bu ülkede başımız dik, kendi kendimize yeterli , Güney Kıbrıs ile eş seviyede konuşabilen, işbirliği yapmaya açık, yeniliklere açık, eski normalden yeni normale geçmekte olduğumuz süreçte yeni bir sayfayı açabilmeyi sağlayan bir ortamı oluşturmamız gerekir.”

Kendisinin yenilikten korkmayan, cesaretle adım atan bir karaktere sahip olduğunu dile getiren Denktaş, bunun gelecek dönemde böyle olacağını kaydetti.

Denktaş: “Yeni zamanlar, yeni bir sayfanın açılmasına, yeni bir tarihin yazılmasının başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

ERGÜN

GİAD Başkanı Uğur Ergün de konuşmasında Dernek olarak 30.yılı kutladıklarını ifade ederek ülkede ciddi saygınlığı olan bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Bunda geçmiş dönemdeki başkanların çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Ergün, GİAD’ın yapmış olduğu eleştirilerin tümünde çözüm öneri ile geldiğini belirtti.

Seçimlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ergün, ülke kültürünün çok sesliliğe ve demokrasiye gösterdiği saygıdan dolayı iyi bir seçim olacağını düşündüklerini ifade ederek Denktaş’a seçim yarışında başarılar diledi.