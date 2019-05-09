Denktaş: "Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş kaçmayı tercih etti"

"Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş, bu fırsatı kullanmak suretiyle beni, iyice araştıracağına, suçum varsa yargılayacağına kaçmayı tercih etti" dedi.

DP'nin olağanüstü MYK toplantısı sonrası açıklamada bulunan Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı'ndan çekilme kararını kendini aklamak için ürettiğini, kendisine yönelik organize saldırılar gerçekleştiğini belirterek, "Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş, bu fırsatı kullanmak suretiyle beni, iyice araştıracağına, suçum varsa yargılayacağına kaçmayı tercih etti" dedi.

Demokrat Parti'nin (DP) olağanüstü MYK toplantısı sonlandı. DP Genel Başkanı Denktaş, yarın Parti Meclisi’nin toplanacağını belirterek, daha geniş bir açıklamayı yarın gerçekleştireceğini söyledi.

MYK sonrası basın açıklamasında bulunan Denktaş, sözlerine ilk olarak çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başladı.

Denktaş, şöyle konuştu:

“Beklenti neydi kaç zamandır; bu hükümet gidecek, döviz düşecek… Hükümet düştü ama döviz düştü mü düşmedi mi bakmadım, kontrol edin. Tüm gelişmeleri yarın daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Ben bugüne kadar, birlikte çalıştığım tüm bakan arkadaşlarıma, Maliye Bakanlığı’nda benimle çalışan bürokrat arkadaşlarıma, bayağı uzun bir süredir çalıştığımız sendikalara teşekkür etmek istiyorum.”

“BAKANLIKTAN ÇEKİLMEM, KENDİMİ AKLAMAK İÇİNDİ”

Maliye Bakanlığı görevinde 3 yılı bulduğunu belirten Denktaş, “Ama sonradan başlayan organize saldırılar, bahane aramalar, tüm bunlar, dünkü istifamı doğurdu. Maliye Bakanlığı’ndan çekilmem, hükümete destek vereceğimi açıklamam aklanmak istediğim içindi çünkü hak etmediğim suçlamalarla, organize saldırılar altında olduğumu bildiğim için bu fırsatı vermek istedim” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a işaret eden Denktaş, “Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen arkadaş, bu fırsatı kullanmak suretiyle beni, iyice araştıracağına, suçum varsa yargılayacağına kaçmayı tercih etti. Yarın ne olacak bilmiyoruz yeni hükümet kurulur mu kurulamaz mı” ifadelerinde bulundu.

UBP-HP KOALİSYONU… “BU ARKADAŞ KENDİNİ AKLAMAK İÇİN KURMAM DA DİYEBİLİR”

Özersay’a karşı sözlerini sürdüren Denktaş, bu kez olası UBP-HP koalisyon ortaklığına işaret ederek, “Aylardır konuşuluyor bu iki parti arasında hükümet kurulacağı. Bu arkadaş kendini aklamak için kurmam da diyebilir. Bu ülkenin hiç ihtiyacı olmayan bir erken seçim de gündeme gelebilir. Tam anlamıyla bir kaosun içine girdik ‘bir yaklaşım nedeniyle’... Bir yaklaşım demek istiyorumi kötü söz kullanmak istemiyorum… Yarın daha ayrıntılı bir açıklama yapacağım. MYK gerekli bilgiyi ve kararları aldı. Bu kararlar çerçevesinde sonrasına hazırlanacağız” şeklinde konuştu