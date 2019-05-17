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Denktaş: "Yörü be sadeli da gorkmaaa"

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Serdar Denktaşın Çetin Sadeli paylaşımları sürüyor.
Denktaş: "Yörü be sadeli da gorkmaaa"

Serdar Denktaş makam Çetin Sadeli'ye 'devretmesiyle' ilgili ikinci bir açıklama yayımladı.

Serdar Denktaş sosyal medya hesabından yaptığu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Her türlü espriyi anlayışla karşılamak Kıbrıslı Türkün en önemli özelliklerinden birisidir.Sadeli'nin yaptığı parodilerden en fazla nasibini almış siyasilerden birisiyim...Biraz gülümsetmek ve gülümsemek adına Sadeli ile yaptığımız bu espriye önce biz gülümsedik." Hade ye bakalım yeyebilirsen" dediğimde " yeyemem gorkmaaaa" diye cevap verdi...ve o anı sosyal medyada paylaştık..Karakteristik özelliğimizi henüz kaybetmemiş olanlar tahmin ettiğim gibi espri ile yorum yaptı..Güzellik buydu...Ve yine tahmin ettiğim gibi bazı yandaş sosyal medyacılarda hemen bu espriyi çarpıtma yönünü seçti..Onlar yollarına biz yolumuza...Yüreğimizde sevgi var oldukça korkacak hiçbirşey yok...YÖRÜ BE SADELİ DA GORKMAAA..Seni hakaret aracı olarak görenler utansın..Espriyi siyaset zannedenler düşünsün...

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