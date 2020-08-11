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Denktaş: ‘’Yunanistan Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli, diyalog başlamalı’’

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Doğu Akdeniz’de artan gerilime işaret eden Serdar Denktaş, Yunanistan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işbirliği çağrısına kulak vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Denktaş: ‘’Yunanistan Erdoğan’ın çağrısına kulak vermeli, diyalog başlamalı’’

Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz’in bir işbirliği havzasına dönüştürülebileceğini belirterek, “Bizim önerimiz, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının katılımları ile “Doğu Akdeniz Enerji Topluluğu”nun kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Denktaş, şunlara dikkat çekti:

“Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan tarafından tırmandırılan gerginliği endişe ile takip etmekteyiz. Her an bir kıvılcım, büyük bir yangına yol açabilir. Bölgemizin yeni bir savaşa hiç ihtiyacı yoktur. Doğu Akdeniz’deki kaynaklar, medeniyetlerin beşiği olan bu denize kıyısı olan toprak parçalarında yaşayan tüm insanlara fazlasıyla yeter.

Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu işbirliği çağrısına olumlu cevap vermeli, bölgedeki gerginlik bir an önce yerini diyaloğa bırakmalıdır.

Doğu Akdeniz bir işbirliği havzasına dönüştürülebilir. Bizim önerimiz, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının katılımları ile “Doğu Akdeniz Enerji Topluluğu”nun kurulmasıdır.

Böylesi bir oluşum bölgede barışa hizmet ederken, tüm halkların refah düzeyini de artıracaktır.

Tarih bize savaşın yıkıcılığını ve barışın refahını öğretmektedir. İki dünya savaşında karşılıklı olarak milyonlarca insanını kaybetmiş bir Almanya ile bir Fransa eğer ortaklık kurabilmişse, Türk-Yunan ortaklığı da elbette mümkündür.

Gelin tarih bizi yazmasın; bizler ortak tarihimizi işbirliği ile hep birlikte yeniden yazalım. Doğu Akdeniz halkları olarak ortak çıkarlarımızı ön plana çıkartacak bir işbirliğine gidelim.”

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