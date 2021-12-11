Denktaş'a tazminat cezası! Baraka Tazminatı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağışlayacak

İŞTE AÇIKLAMA;

Değerli basın emekçileri ve halkımız,

Bugün burada gerek derneğimiz gerekse de aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu tarafından Serdar Denktaş aleyhine açmış olduğumuz davalar ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Hatırlanacağı üzere, karanlıkta okula giderken yaşanan otobüs kazasında kaybettiğimiz iki öğrenci gencimiz ve otobüs şoförü ile ilgili olarak ülkemizde ciddi bir infial yaşanmış ve yaşanan bu olay ile ilgili olarak geniş halk kitleleri tarafından protestolar gerçekleşmişti. Derneğimizin de katıldığı eylemlerde devletin sorumsuzluğu ve işbirlikçi hükümetin yanlış kararları yüzünden kaybettiğimiz canların yarattığı acıların unutulmayacağını ve canımıza mal olan bu düzenin eninde sonunda değişeceğini dile getirmiştik.

Gerçekleşen eylemlerin ardından, bundan tam 5 yıl önce, 7 Aralık 2016 tarihinde, Genç TV’de katıldığı Basın Odası programında Serdar Denktaş, aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu hakkında “gençleri provoke etmek ve insanlar üzerinden vandalizm yapmak” gibi çirkin iftiralarda bulunurken, aktivistimizin iş ahlakı ve maaşı hakkında da yalan ifadeler kullanmıştı. Derneğimiz Baraka Kültür Merkezi’ni ise “Avrupa Birliği’nden para alarak halkı devletten soğutmak ve olası bir planda halkı ‘evet’e hazırlamak için eylemeleri provoke etmekle itham etmişti.

Bu söylemlerinin ardından hem Baraka Kültür Merkezi olarak hem de aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu tarafından Serdar Denktaş aleyhine iki dava açtık; aktivistimiz tarafından açılan davayı kabul etmemesi üzerine yaptığımız duruşma neticesinde Mahkeme Serdar Denktaş’ı haksız bularak hakkında tazminata hükmetmiş; derneğimiz tarafından açılan dava ise yakın bir zaman önce, Serdar Denktaş tarafından davamızın kabul edilmesi üzerine lehimize sonuçlanmış ve yine Denktaş aleyhine tazminata hükmolunmuştur.

Bu davaların açılmasına sebep olan asılsız iftiralar, karanlıkta okula giderken yaşanan kazada kaybettiğimiz gençler için yapılan protestolar üzerineydi; tam da bu yüzden söz konusu davalardaki tavrımız hem derneğimiz hem de aktivistimiz açısından maddi/parasal değil tamamen politik olmuştur.

Bu sebeple, gerek derneğimiz gerekse de aktivistimiz olarak her iki davada da Mahkeme tarafından hükmolunan parayı Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk Yuvası'na, çocukların laptop ve benzeri ihtiyaçları için bağışlayacağımızı bu basın açıklaması vesilesi ile siz değerli halkımızla paylaşıyor; hukuk mücadelemizde başarıya ulaşmamız noktasında emeğini sonuna kadar ortaya koymış olan değerli avukatımız Cansu Nazlı’ya da sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi sunuyoruz.