  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.72784
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Denktaş'a tazminat cezası! Baraka Tazminatı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağışlayacak

» »
“Avrupa Birliği’nden para alarak halkı devletten soğutmak ve olası bir planda halkı ‘evet’e hazırlamak için eylemeleri provoke etmekle itham etmişti."
Denktaş'a tazminat cezası! Baraka Tazminatı Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağışlayacak

İŞTE AÇIKLAMA;

Değerli basın emekçileri ve halkımız,

Bugün burada gerek derneğimiz gerekse de aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu tarafından Serdar Denktaş aleyhine açmış olduğumuz davalar ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz.

Hatırlanacağı üzere, karanlıkta okula giderken yaşanan otobüs kazasında kaybettiğimiz iki öğrenci gencimiz ve otobüs şoförü ile ilgili olarak ülkemizde ciddi bir infial yaşanmış ve yaşanan bu olay ile ilgili olarak geniş halk kitleleri tarafından protestolar gerçekleşmişti. Derneğimizin de katıldığı eylemlerde devletin sorumsuzluğu ve işbirlikçi hükümetin yanlış kararları yüzünden kaybettiğimiz canların yarattığı acıların unutulmayacağını ve canımıza mal olan bu düzenin eninde sonunda değişeceğini dile getirmiştik.

Gerçekleşen eylemlerin ardından, bundan tam 5 yıl önce, 7 Aralık 2016 tarihinde, Genç TV’de katıldığı Basın Odası programında Serdar Denktaş, aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu hakkında “gençleri provoke etmek ve insanlar üzerinden vandalizm yapmak” gibi çirkin iftiralarda bulunurken, aktivistimizin iş ahlakı ve maaşı hakkında da yalan ifadeler kullanmıştı. Derneğimiz Baraka Kültür Merkezi’ni ise “Avrupa Birliği’nden para alarak halkı devletten soğutmak ve olası bir planda halkı ‘evet’e hazırlamak için eylemeleri provoke etmekle itham etmişti.

Bu söylemlerinin ardından hem Baraka Kültür Merkezi olarak hem de aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu tarafından Serdar Denktaş aleyhine iki dava açtık; aktivistimiz tarafından açılan davayı kabul etmemesi üzerine yaptığımız duruşma neticesinde Mahkeme Serdar Denktaş’ı haksız bularak hakkında tazminata hükmetmiş; derneğimiz tarafından açılan dava ise yakın bir zaman önce, Serdar Denktaş tarafından davamızın kabul edilmesi üzerine lehimize sonuçlanmış ve yine Denktaş aleyhine tazminata hükmolunmuştur.

Bu davaların açılmasına sebep olan asılsız iftiralar, karanlıkta okula giderken yaşanan kazada kaybettiğimiz gençler için yapılan protestolar üzerineydi; tam da bu yüzden söz konusu davalardaki tavrımız hem derneğimiz hem de aktivistimiz açısından maddi/parasal değil tamamen politik olmuştur.

Bu sebeple, gerek derneğimiz gerekse de aktivistimiz olarak her iki davada da Mahkeme tarafından hükmolunan parayı Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk Yuvası'na, çocukların laptop ve benzeri ihtiyaçları için bağışlayacağımızı bu basın açıklaması vesilesi ile siz değerli halkımızla paylaşıyor; hukuk mücadelemizde başarıya ulaşmamız noktasında emeğini sonuna kadar ortaya koymış olan değerli avukatımız Cansu Nazlı’ya da sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi sunuyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP’den Federasyon karşıtı kontenjan adayı.. İşte CTP'deki kontenjan adayları...11 Aralık 2021 Cumartesi 13:02
  • “Soygun, darp, zorla mala el koyma’ davası bir kez daha ertelendi11 Aralık 2021 Cumartesi 11:43
  • Kantara'da hırsızlık oldu!11 Aralık 2021 Cumartesi 11:31
  • Kıbrıs Rum Yönetimi -Katar ortaklığı: 5’inci parsel için sözleşme11 Aralık 2021 Cumartesi 10:12
  • 3 yaralı var!11 Aralık 2021 Cumartesi 10:01
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları Açıklandı10 Aralık 2021 Cuma 20:52
  • Tüm Parasal Hükümlerle Konut Ve İş Yerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatı Ve İcrası Ertelendi10 Aralık 2021 Cuma 20:02
  • 210 Yeni Vaka10 Aralık 2021 Cuma 19:41
  • Önal: Bankalarımızda 12’den Sterlin Satışı Yoktur10 Aralık 2021 Cuma 19:36
  • Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği: Sivil Toplumun İhtiyaçlarına Cevap Veren Politikalara İhtiyacımız Var10 Aralık 2021 Cuma 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti