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Denktaş:Biz bu masaya ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, BM Genel Sekreteri’nin seçimlerden sonra Kıbrıs görüşmeleri için siyasi sürecin yeniden başlayacağı açıklamalarını değerlendirdi.
Denktaş:Biz bu masaya ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, BM Genel Sekreteri’nin seçimlerden sonra Kıbrıs görüşmeleri için siyasi sürecin yeniden başlayacağı açıklamalarını değerlendirerek “Biz bu masaya gideriz ancak ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 5’li Konferans girişimlerinin başlamasının zaten beklenmekte olduğunu, BM Genel Sekreteri Guterres’in, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında konuya atıfta bulunarak seçim sonrası girişimlerine başlama kararlığında olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

“Sayın Guterres’in beklediğimiz bu açıklaması 11 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir” diyen Denktaş, “Sayın Guterres açıklamasında Güven Artırıcı Adımların önemine dikkat çekerken bazı adayların Maraş konusunda yapmış oldukları acemice açıklamaların ve Kıbrıs Rum tarafının hidrokarbonlar konusundaki girişimlerinin yansıması olarak değerlendirdiğimiz bir uyarıda da bulunarak, görüşme sürecini berhava edecek tek yanlı adımların atılmaması çağrısını yapmıştır” dedi.

Denktaş şöyle devam etti:

“Sayın Guterres’in bu çağrısını selamlarken, bu son kez toplanma girişiminin ancak tüm tarafların konsensüsü ile mümkün olabileceği açıktır.

Cumhurbaşkanı seçilmem halinde, Kıbrıs Türk halkının BM parametrelerine bağlı olarak siyasi eşitliğini gözetecek, iki toplumlu, iki bölgeli, merkezi zayıf, iki güçlü kurucu devlete dayalı federal bir çözüm modeline ulaşabilmek için bu davete yukarıda belirttiğim koşullar çerçevesinde Türkiye ile istişare ederek olumlu yaklaşacağımı halkımızla paylaşmak isterim.

Biz bu masaya gideriz ancak ne için gittiğimizi bilirken nasıl kalkacağımızı da bilmek isteyeceğiz.

Kıbrıs müzakereleri siyasi ihtirasları nedeniyle her türlü acemiliği, hatayı ve yanlışı yapma kapasitesine sahip kişilere emanet edilemez."

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