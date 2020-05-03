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Denktaş:Çare üretmeye davet ediyorum... Çünkü bu örnekler çoğalacak.

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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Denktaş, “İş kesimi yapılmadığı için başka iş de bulamıyorlar. Hem ilgili basın organını hem de hükümeti bu ve benzeri durumda olanlarla ilgilenmeye ve çare üretmeye davet ediyorum...''dedi
Denktaş:Çare üretmeye davet ediyorum... Çünkü bu örnekler çoğalacak.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Denktaş, “İş kesimi yapılmadığı için başka iş de bulamıyorlar. Hem ilgili basın organını hem de hükümeti bu ve benzeri durumda olanlarla ilgilenmeye ve çare üretmeye davet ediyorum... Çünkü bu örnekler çoğalacak” uyarısında bulundu.

Serdar Denktaş, açıklamasında şu ifadelerine yer verdi:

“Bir gazetemizin 9 çalışanı virüs ile birlikte kapı önüne konulmuş. İşten durdurma yasağı var diye sorayım dedim… Karar geçmeden önce durduruldukları için kapsam içinde değilmişler… Bu zor zamanda 1500TL den faydalanacaklar diye düşündüm. Meğer Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri yatırılmadığı için ondan da faydalanamıyorlar. İş kesimi yapılmadığı için başka iş de bulamıyorlar. Hem ilgili basın organını hem de hükümeti bu ve benzeri durumda olanlarla ilgilenmeye ve çare üretmeye davet ediyorum... Çünkü bu örnekler çoğalacak.”

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