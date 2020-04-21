Denktaş:“Diğer ülkelerde açıldı” örneklerine itibar edilmemesi gerek

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında parti başkanlarının ve hükümet yetkililerinin konuşmalarının ardından, milletvekillerine söz verildi.

Ancak milletvekillerinin konuşmasından önce, Genel Kurul, 27 Nisan Pazartesi günkü birleşimin ertelenmesini oy birliği ile kabul etti. Buna göre, Meclis Genel Kurulu, bundan sonraki birleşimini 28 Nisan Salı günü yapacak.

DENKTAŞ

Milletvekilleri arasında ilk sözü alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, sağlık konusunun alınan tedbirler ve halkın duyarlılığı ile belli bir seviyeye oturmuş durumda olduğunu, ancak yatay gidiyor diye alınmaması gereken karar alınmasıyla bir patlamayla karşı karşıya gelinebileceğini kaydetti.

Denktaş, örneğin bayram namazı gibi konularda yanlış bir karar verilmemesi uyarısında bulundu.

“Diğer ülkelerde açıldı” örneklerine itibar edilmemesi gerektiğini, ülke nüfusunun azlığının salgının önlemesinde etkili olabileceği gibi, ekonomik çarkların dönmesi konusunda sıkıntı yaratabileceğini vurgulayan Denktaş, kapanan iş yerlerinin yarın açılmasıyla, çarkların bir anda eskisi gibi dönemeyeceğinin insanlara anlatılması gerektiğini kaydetti.

Bankaların hem mevduata, hem borçlara uyguladığı faizleri 3 ay kadar durdurması gerektiğini ifade eden Denktaş, borçların ötelenmesi ya da düşük faizli borç alınıp borçların ödenmesinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Kiraların da 3 ay alınmaması gerektiğini, sadece kira geliriyle geçinenlerin de devletin desteğinden yararlandırılabilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, tarım ürünleri ve süt ürünlerinin ucuz alınıp, vatandaşlara dağıtılabileceğini dile getirdi.

Belediyeler ve muhtarlarla olması gereken koordinasyonun kurulamadığını anlatan Denktaş, dünyanın elinde bulundurduğu nüfus bizde olmadığı için bu çarkın dönmeyeceğini ve devletin mutlaka iç borçlanmaya gidilerek, bu sürede orta ve uzun vadede planlama yapılması gerekeceğini kaydetti.

Yüzde 25 maaş kesintisi yapıp, diğer harcamaların aşağıya çekilmemesi halinde, bu işin başarılamayacağını vurgulayan Denktaş, dünyayı takip edilebileceğini ama onların alacağı tedbirlerle bizim tedbirlerimiz arasında fark olacağını söyledi.

ANGOLEMLİ

Daha sonra konuşan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bütçe çalışmalarında her zaman söyledikleri gibi önceliğinin sağlık, eğitim, güvenlik ve ulaştırma olduğunu dile getirdiklerini belirterek, bu konularda sınıfta kalındığını savundu.

Ekonomik koşullar sebebiyle çok yakında güvenlik zaafiyeti yaşanacağını ileri süren Angolemli, bir çok sorunun yanı sıra gıda maddelerindeki fiyat artışına dikkat çekerek, herkesin istediği fiyattan satış yapmaması gerektiğini vurguladı.

Şu anda tek ayakta duran sektörün tarım olduğuna işaret eden Angolemli, tarıma dört elle sarılmak gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar yaşanan tüm sıkıntılarda hep küçük esnaf, memur ve işçi kesimlerinin sıkıntıya girdiğini belirterek, varlıklı kesimden ses çıkmadığını, hükümetin de yasaları iyi inceleyip tedbir alması gerektiğini belirtti.

Angolemli, “Nasıl ki memurdan kestiniz, ses çıkarmadı memur, onlardan da keseceksiniz, halk bunu bekler, aksi takdirde birlik ve bütünlük bozulur” dedi.

Angolemli, son olarak Mağusa ve Lefkoşa’daki test kitleri arasındaki fiyat farkı konusunda açıklama istedi.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bu zor zamanda toplum yararına çalışan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, dünyanın tanımadığı zor bir dönemden geçerken, durumu yönetmeye çalışan kabine üyelerine de teşekkür etti.

Hükümete sağlık ve ekonomik konularda eleştirilerde bulunan Şahali 20 Mart’ta bir öneriler dizisi hazırladıkların, ancak bugün gelinen aşamada ülkede bir pandemi hastanesi bulunmadığını, hükümetten bu konuda somut vaatler dinlendiğini kaydetti.

Biraz önce maaş kesintileri ile ilgili konuşulduğunu, Maliye Bakanı Ollgun Amcaoğlu’nun açıklamalarıyla geçmişteki açıklamalarının çeliştiğini, tutarlılığın geçmişten bugüne kadar olması gerektiğini getiren Şahali, global kriz karşısında, destek önerilerinin ise bugüne kadar cevapsız kaldığını söyledi.

Yaygın test konusunun bir zaruret olduğunun bilindiğini, ancak birlikte çalıştığı heyetin tamamının Sağlık Bakanı ile hemfikir olmadığını söyleyen Şahali, çok başlılık içinde danışılanlar ve danışanların hem fikir olmadığı bir ortamda kararları kimin verdiğini sordu.

Tek bir web sitesinden periyodik olarak gün içindeki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade eden Şahali, hala spekülasyon ve bilgi kirliğinden şikayet edildiğini kaydetti.

Gelinen noktada tarımın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, devletin kendi kaynaklarından kendi ülkesinde üretilen sütü değerlendirmesi ve gerekirse halka arz edilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şahali, devletin Covit 19 mücadelesinde, şu ana kadar devletin hazinden ne kadar kaynak açığa çıkardığını sordu.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, “önümüzü nasıl göreceğiz” diye sorarak, bu işin sürecine, diğer ülkelerdeki gidişata ve bilimsel verilere bakılarak görülebileceğini, bekleyerek görülemeyeceğini söyledi.

“DSÖ, hazırlık yapın, bekleyin demiyor” diyen İncirli, bu küresel salgının ne zaman biteceğinin belli olmadığını, bu salgının ancak aşının bulunmasının yani 1.5-2 yılı bulacağını kaydetti.

Ülkede alınacak tedbirlerin, bu toplumun geleceğini belirleyeceğini ifade eden İncirli, o yüzden bugüne kadar yapıcı bir muhalefet izlediklerini vurguladı.

Bugün yapılması gerekenlerin, yarınlar için yapılacağını ifade eden İncirli, pandemi hastanesi konusunda yaşananları eleştirdi.

Hastane konusunda yaşanan kargaşa nedeniyle, insanların sağlık hakkının engellendiğini vurgulayan İncirli, pandemi meselesinin ülkenin gündeminden artık düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin sağlık fonunda biriken para olduğunu ifade eden İncirli, “Bir hastaneyi yapamayacak durumdaysa eğer devlet, biz ne yapıyoruz” dedi.

Pandemi hastanesi konusunda strateji ve planlamanın ne olduğunu soran İncrili, bu konuda ayrıntılı bilgi istedi.

Covit hasta sayısı artarsa, Nalbantoğlu içindeki hasta ve personelin başka bir yere gönderilip gönderilmeyeceği hakkında da bilgi isteyen İncirli, DSÖ’nün laboratuvar sayısının arttırılması gerektiğini söylediğini belirtti, uzman sayısı cihaz sayısı konularında da bilgi istedi.

Daha çok test yapılması gerektiğini, şikayeti olanlar yanında elzem kabul edilen bütün çalışanlara bu testlerin yapılması gerektiğini vurgulayan İncirli, kit sayısının artırılması için yapılan girişimleri sordu.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, hayatta verilen kararların dünya görüşü ile ilgili olduğunu, hükümetin verdiği kararların da siyasetle ilgili olduğunu söyledi.

Covidle ilgili mücadelede kullanılan paraların tek tek, kalem kalem açıklanmasını isteyen Derya, Maliye Bakanı Amcaoğlu’ndan ayrıntılı bilgi istedi.

İlaç eczacılık dairesinde hangi ilaçların olduğunun, hangilerinin eksik olduğunun bilgisini isteyen Derya, kabine üyelerinin açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini, sürekli bir demeç yarışı içinde bulunulduğunu kaydetti.

Muhalefetin yaptığı somut önerilerin kabul görmediğini, hükümetin yıpratılmaya çalışıldığının söylendiğini ifade eden Derya, “Hane halkının alım gücünü düşürüyorsunuz, giderleri revize etmek için ne yapıyorsunuz” dedi.

“AKSA ne yapıyor” diyen Doğuş Derya, şu ana kadar AKSA’da hiçbir değişiklik olmadığını, bakanların kendi yetkileri dahilinde olan şeyler konusunda halka şikayetçi olduklarını kaydetti.

Kanun hükmünde yetkili olan hükümet, büyük işletmeler konusunda bir şey yapamadığı savunan Derya, yabancı iş gücünü sömüren iş sahipleri hakkında neler yapılacağını sordu.

1500 TL destek yapılırken, ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini ve gıda paketlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması gerekirken bunun UBP Gençlik kolları tarafından yapıldığını savunan Derya, diplomatların geliş gidişi konusundaki kararlardan dolayı eleştirilerde bulundu.

Doğuş Derya, Kolan’a taşınma konusunun maliyetleri hakkında bilgi isteyerek, YDÜ’den alınan hizmetin maliyeti hakkında da bilgi istedi.