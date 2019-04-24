Denktaş'ı örnek aldı, süpürgeyi eline aldı ve Lefkoşa'da caddeyi süpürdü 

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dün evinin yanındaki arsa içerisindeki otları temizlemesi medyaya yansıyınca vatandaşlara yönelik güzel örnek oldu.

Denktaş'ın bu davranışı sonrasında Lefkoşa Dereboyunun tanınmış meyhanecilerinden Burak Dahlamer de Osman Paşa caddesinde temizlik yaptı. Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açıklama ile örnek alarak hep birlikte birşeyler başarabiliriz diyen Burak Dahlamer caddeyi temizlerken çekilen fotoğraflarını da paylaşarak vatandaşları da bu şekilde davranmaya davet etti.