  • BIST 96.297
  • Altın 240,212
  • Dolar 5,8634
  • Euro 6,5757
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Denktaş'ı örnek aldı, süpürgeyi eline aldı ve Lefkoşa'da caddeyi süpürdü 

» »
DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dün evinin yanındaki arsa içerisindeki otları temizlemesi medyaya yansıyınca vatandaşlara yönelik güzel örnek oldu.
Denktaş'ı örnek aldı, süpürgeyi eline aldı ve Lefkoşa'da caddeyi süpürdü 

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dün evinin yanındaki arsa içerisindeki otları temizlemesi medyaya yansıyınca vatandaşlara yönelik güzel örnek oldu.

Denktaş'ın bu davranışı sonrasında Lefkoşa Dereboyunun tanınmış meyhanecilerinden Burak Dahlamer de Osman Paşa caddesinde temizlik yaptı. Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açıklama ile örnek alarak hep birlikte birşeyler başarabiliriz diyen Burak Dahlamer caddeyi temizlerken çekilen fotoğraflarını da paylaşarak vatandaşları da bu şekilde davranmaya davet etti.

burak.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy "Türkiye ile imzalanacak protokol kayıtsız şartsız imzalanamaz. Bizim kendi önceliklerimiz taleplerimiz var."24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
  • YDP Kadın Kolları, Lefkoşa’da çevre etkinliği düzenledi24 Nisan 2019 Çarşamba 11:05
  • Basın-Sen, çözüm yanlılarına mücadele çağrısı yaptı24 Nisan 2019 Çarşamba 11:00
  • Mayın döşenmiş olabileceği şüphesi taşıyan 18 bölge tespit edildi24 Nisan 2019 Çarşamba 10:33
  • UNPOL Lefkoşa’daki ara bölgede bisikletle devriye yapmaya başladı24 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
  • Lefkoşa – Girne Yolunda feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar (Güncellendi)24 Nisan 2019 Çarşamba 10:21
  • Dolar/TL 5,87'yi aşarak 2019'un en yüksek seviyesini gördü24 Nisan 2019 Çarşamba 10:09
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nden Gazeteci Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek24 Nisan 2019 Çarşamba 10:03
  • Bu bölgelere 6 saatlik elektrik kesintisi olacak24 Nisan 2019 Çarşamba 09:27
  • KKTC yerel seçimlere hazırlanıyor24 Nisan 2019 Çarşamba 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti