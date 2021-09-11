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Denktaş’ın bitmeyen anıt mezarının bu kez elektriğini de kestiler

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Denktaş’ın bitmeyen anıt mezarının bu kez elektriğini de kestiler
Denktaş’ın bitmeyen anıt mezarının bu kez elektriğini de kestiler

Gazeteci Taner Ulutaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 

Denktaş'ın anıt mezarinin da elektrigi kesildi KKTC 'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'in Anıt Mezarı ile ilgili sorun ve sıkıntılar bitmiyor. Bugüne dek yaşanan sıkıntılara elektrik de dahil oldu. Borç nedeniyle kesilen ve yapılan girişimler sonrasında yarım saat sonra bağlanacak denilen elektrik bağlanmadı. Kib-Tek'e elektrik bağlanması konusunda yapılan mutaccata bukez arıza var denildi. Arızanın giderilmesi için kabloya lhtiyac duyulduguna vurgu yapılırken kablo fiyatı araştırılıyor Perşembe gününe kadar elektrik bağlanamaz denildiği ileri suruldu . Elektrik kesintisi nedeniyle anıt mezar karanlıkta kalirken, anıtı bekleyen polislerin de karanlıkta zor sattlar altında görev yaptığı öğrenildi.

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