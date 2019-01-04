  • BIST 88.533
  • Altın 225,317
  • Dolar 5,4207
  • Euro 6,1815
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Denktaş'ın sağlık durumunda gelişme

» »
Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacak.
Denktaş'ın sağlık durumunda gelişme

TAK muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın iltihabi hücrelerinde azalma görüldüğünü ve bugün öğleden sora uyandırılmaya çalışılacağını söyledi.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuştu. Kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilen Aydın Denktaş, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşılıklı okul ziyaretleri04 Ocak 2019 Cuma 12:10
  • Cengiz Topel atış alanında makineli tüfek atışı yapılacak04 Ocak 2019 Cuma 12:05
  • LTB Engelsiz Satranç Takımı çalışmalarına başladı04 Ocak 2019 Cuma 12:00
  • Ogan ve Çağansel’e teşekkür plaketi04 Ocak 2019 Cuma 11:55
  • Aralık ayı hayat pahalılığı oranı yüzde -1.49…04 Ocak 2019 Cuma 11:50
  • DAÜ-Sen: “Vicdani ret bir insan hakkıdır! hükümet bunu bir an önce gündemine almalıdır”04 Ocak 2019 Cuma 11:45
  • Diyabet Derneği’nin Salı sohbet toplantıları sürüyor04 Ocak 2019 Cuma 11:25
  • Atakan: "Gerekirse bütün harcamalardan kısıp karayollarında düzenlemeler yapacağız"04 Ocak 2019 Cuma 11:12
  • Bugün hava nasıl olacak?04 Ocak 2019 Cuma 10:38
  • Denktaş'ın sağlık durumunda gelişme04 Ocak 2019 Cuma 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti