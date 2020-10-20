Denktaş’ın torunu Erdoğan’ın ekibine girdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Atamalar arasında Rauf Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş dikkat çekti.

Bir dönem Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı görevini yürüten Rauf Alp Denktaş, geçtiğimiz hafta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Dışişleri Bakanlığı’na Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ahval Gazetesi’nin haberine göre, kulislerde konuşulan yeni iddia, Rauf Denktaş’ın torunu olan Rauf Alp Denktaş’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘müzakereci’ olarak önerilmesi yönünde.