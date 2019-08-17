Denktaş’ran sansür göndermesi: Başbakan dan daha komik bir oyun sahnelenemez!

Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

TİYATRODA SANSÜR

Yıl bin dokuz yüz fi. Babam Raif ve ben tiyatrodayız. Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek. Oyunun adını hatırlamıyorum. Yaşar Ersoy sahnede. Ve oyunun bir bölümünde " Raif oğlu Rauf, Rauf oğlu Raif, Raif oğlu yine Rauf hiç sonu yokmu diye bir replik geliyor sahneye..Babam gülerek " vay deyyus" diyerek alkışlıyor. Oyun bitiyor ve ayakta alkışlayarak ayrılıyoruz.. Aradan yıllar geçmiş... Demokrasimiz gelişmiş ama Yaşar Ersoy'un Bakanlık tarafından gelen istek üzerine emek vererek yazdığı bir oyun bir hükümet döneminde onaylanırken yeni hükümet döneminde red ediliyor. Neden böyle diye düşünüyor insan.. Benim aklıma tek bir neden geliyor. Her konuşmasında çoğumuzu kahkahalara boğan bir Başbakanımız varken ondan daha komik ama ayni zamanda düşündürücü olacağına inandığım bir oyun sahnelenemez. Oyunun içeriğini okumadım. Sahnelendiğinde mutlaka izleyeceğim.