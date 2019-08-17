  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Denktaş’ran sansür göndermesi: Başbakan dan daha komik bir oyun sahnelenemez!

» »
DP Genel Başaknı Serdar Denktaş tiyatroda sansür iddiaları üzerine Yaşar Ersoy ile olan bir anısını paylaştı.
Denktaş’ran sansür göndermesi: Başbakan dan daha komik bir oyun sahnelenemez!

Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

TİYATRODA SANSÜR

Yıl bin dokuz yüz fi. Babam Raif ve ben tiyatrodayız. Demokratik yaşantımız henüz bugünkü kadar özgür değil. Buna rağmen anlıyorum ki hoşgörü kültürümüz bugünden çok daha yüksek. Oyunun adını hatırlamıyorum. Yaşar Ersoy sahnede. Ve oyunun bir bölümünde " Raif oğlu Rauf, Rauf oğlu Raif, Raif oğlu yine Rauf hiç sonu yokmu diye bir replik geliyor sahneye..Babam gülerek " vay deyyus" diyerek alkışlıyor. Oyun bitiyor ve ayakta alkışlayarak ayrılıyoruz.. Aradan yıllar geçmiş... Demokrasimiz gelişmiş ama Yaşar Ersoy'un Bakanlık tarafından gelen istek üzerine emek vererek yazdığı bir oyun bir hükümet döneminde onaylanırken yeni hükümet döneminde red ediliyor. Neden böyle diye düşünüyor insan.. Benim aklıma tek bir neden geliyor. Her konuşmasında çoğumuzu kahkahalara boğan bir Başbakanımız varken ondan daha komik ama ayni zamanda düşündürücü olacağına inandığım bir oyun sahnelenemez. Oyunun içeriğini okumadım. Sahnelendiğinde mutlaka izleyeceğim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis ilk defa kaçak işçi çalıştırana da soruşturma başlattı17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:19
  • Denktaş’ran sansür göndermesi: Başbakan dan daha komik bir oyun sahnelenemez!17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
  • KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
  • Sağanak yağmur geliyor17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
  • Liverpool, Süper Kupa'da Adrian'ı sakatlayan taraftarı UEFA'ya şikayet etti17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:48
  • Prodromu: “Anastasiadis’in hedefi onurlu bir anlaşma”17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:30
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: 41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:17
  • Akıncı'dan Tatar'a gönderme 41 kere maşallah demişti, 40 yıl geriye mi gidiyoruz?16 Ağustos 2019 Cuma 19:14
  • Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: Tiyatroları tiyatro sanatçıları yönetmelidir16 Ağustos 2019 Cuma 16:42
  • Başbakan Tatar: Yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır16 Ağustos 2019 Cuma 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti