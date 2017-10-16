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Denktaş:Seçim tarihi ülkeyi bütçe konusunda ciddi sıkıntıya sokacak

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Denktaş:Seçim tarihi ülkeyi bütçe konusunda ciddi sıkıntıya sokacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.30’da çalışmalarına başladı.

Toplantıda ilk olarak okutulup onaya sunacaklara yer verildi.

Buna göre, öneri sahipleri adına Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy’un sunmuş olduğu Yükseköğretim Değişiklik Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Tezkerenin ivediliği oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy’un sunmuş olduğu Belediye Personel Değişiklik Yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de Genel Kurul’dan onay aldı.

Tezkere üzerinde söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, önerinin mevcut bir anomalinin düzeltilmesini içerdiğini bunu olumlu karşıladıklarını belirtti.

Şahali, Yükseköğretim Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereye tek olumsuz oyu Milli Eğitim
Bakanı Özdemir Berova’nın verdiğini kaydetti ve bu konudaki sıkıntıyı Komitede değil Genel Kurul’da öğrenmek istediklerini ifade etti.

Kamudaki geçici personelle ilgili yasal çalışmanın komitede devam ettiğini de hatırlatan Şahali, bu konuda da Hükümetin pozisyonun netleşmesi gerektiğini ifade etti.

Söz alan Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, halkın gündeminin seçimler olduğunu oysa bunun bugünkü toplantıda dikkate alınmadığını gördüğünü ifade etti..

Maliyeye ek yük getirecek konularda görüşlerini net olarak anlattıklarını belirten Serdar Denktaş, seçim tarihine ilişkin Hükümet ortağı DP dışarıda bırakılarak CTP ve UBPnin aldığı ortak seçim kararının gündem olması gerektiğini belirtti.

Denktaş, seçim tarihinin ülkeyi bütçe konusunda ciddi sıkıntıya sokacağını da ifade etti.

Serdar Denktaş, “Bütçeyi geçiremeyeceğiz, 2018’de yerel seçimler de vardır. Bu nedenle Temmuzda bütçe başlayabilecektir. Gelecek yıl yapılması gereken ödemeler yapılamayacaktır. Beklenen Ödemeler temmuza kalacaktır” dedi.

Tüm bunlar düşünülmeden ortaya atılan erken seçim tarihine itirazları olamadığını vurgulayan Denktaş, “Ancak bu düşünülmeden alınan bir karardır” dedi.

31 Ekimde 2018 yılı bütçesini sunacağını vurgulayan Serdar Denktaş, Ama 7 Ocakta seçim varken bunun görüşülmesinin mümkün olacağını düşünmüyorm” dedi.

2018 yılının sorunlu olacağını ifade eden Denktaş, “Seçim tarihi ile ilgili her ne yapılacaksa biz de halk da CTP ve UBPden bunun cevabını bugün bekliyoruz” dedi.

Serdar Denktaş, belirlenen tarihe itiraz etmeyeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

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